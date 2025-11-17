2026年1月よりTBSほかにて放送開始されるTVアニメ『シャンピニオンの魔女』のオープニング主題歌をロス、エンディング主題歌をMs.OOJAが担当することが決定。また第3弾キャストとして、福島潤、加藤英美里、岡咲美保、福圓美里の出演も発表された。

参考：アニメキャラにも反映されていく？ 「赤ちゃんの名前ランキング2025」からトレンドを考察

本作は、『学園アリス』を代表作に持つ、2019年より白泉社「マンガPark」にて連載中の樋口橘による同名コミックをアニメ化する魔法ファンタジー。主人公・ルーナは触れたり歩いたりしたところに毒キノコが生えることが多く、吐く息や皮膚には毒が混じっているという特異体質の魔女。人々は彼女を“シャンピニオンの魔女”と呼び恐れているが、一方のルーナは人間の暮らしへの憧れを胸に抱いてひっそりと生活している。そんな人の温もりを知らない孤独な心優しい黒魔女・ルーナと、それを取り巻く人々が織りなす、恋と冒険を描く。

本作のオープニング主題歌がロスの「魔法使いの日記」、エンディング主題歌がMs.OOJAの「君は」に決定。ロスは「これまであまり作ったことのないジャンルだったので、最初は少し不安もありましたが、作品を読み進めるうちに不思議とメロディーや言葉が浮かんできました」とコメントを寄せ、Ms.OOJAは「今までのMs.OOJAにない楽曲、そして歌唱だと思います。この作品に新しいとびらを開いてもらいました」と意気込みを語っている。

また、追加キャストとして、福島、加藤、岡咲、福圓の出演が決定し、キャラクタービジュアルが公開。カラスの少年で、ルーナがお世話になっている大魔法使いの使い魔・クロードを福島、牛の魔法生物でルーナと一緒に、黒い森の奥深くにある毒キノコのお家に住んでいるミノスを加藤、羊の魔法生物でルーナと一緒に、黒い森の奥深くにある毒キノコのお家に住んでいるメリノーを岡咲、猫の魔法生物でルーナと一緒に、黒い森の奥深くにある毒キノコのお家に住んでいるシシィを福圓がそれぞれ演じる。

なお、TVアニメ公式Xでは、キャスト発表を記念して、第3弾キャストの直筆サインが入った色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンもスタートした。

■ロス（オープニング主題歌）コメント・本作の印象最初は、幻想的だなと思いました。読んでいると夢の中を歩いているような気持ちになりますが、魔女として生きるルーナの苦しさに触れると現実に引き戻されるようで、胸が締めつけられます。気づけば何度も涙がこぼれていました。切なさの中に優しさがあって、疲れた心をふやかしてそっと包み込んでくれるような、不思議であたたかい作品です。

・主題歌を担当することへの意気込みこれまであまり作ったことのないジャンルだったので、最初は少し不安もありましたが、作品を読み進めるうちに不思議とメロディーや言葉が浮かんできました。この作品を通して新しい挑戦をさせていただけたことに、心から感謝しています。

■Ms.OOJA（エンディング主題歌）コメント・本作の印象自分が触れたものを毒してしまう主人公は誰かに触れる喜びを知らずに生きている。ただ静かに誰かを思う。それは一線を越えられないからこそ、ずっと清らかで優しいものであるかもしれない。最初から自分に搭載されているものだけでも、人は幸せを見つけることが出来る。そんなことを作品から感じました。

・主題歌を担当することへの意気込み今までのMs.OOJAにない楽曲、そして歌唱だと思います。この作品に新しいとびらを開いてもらいました。アニメの本編と一体化するようなエンディング曲になれたら良いなと思います。是非楽しんでください。

■福島潤（クロード役）コメント・本作や演じるキャラクターの印象メルヘンな世界観と可愛いキャラクターたちに騙されてはいけませんよ！ （←騙された人）毒のある世界です。んが！ その毒が笑わせてくれる、その毒が泣かせてくれる、その毒が心に刺さる、毒創的で素敵な作品です。クロードも見た目こんなで毒舌ですが、優しい子なんです。なんですよね？

・本作のファンへのメッセージ凄く楽しくて刺激的な収録の日々でした！ 先生のイメージに触れる度に、キャラクターが、芝居がカラフルになるのを感じ、目から鱗体験を何度もさせていただきました。この作品の一員になれたことを本当に嬉しく思います！ 皆で情熱と拘りを目一杯込めて作りました。お楽しみに！ 見てくれると嬉シイタケ～♪

■加藤英美里（ミノス役）コメント・本作や演じるキャラクターの印象ミノスはとっても純粋でルーナにいつも寄り添っている存在。子供のように無邪気にはしゃいだり、時には大人でもハッとさせられるような言葉を投げかけてくれたり…。ミノスの存在に、私自身もとても癒されます。

・本作のファンへのメッセージ作品の空気がとても穏やかでありながらも、生きている者たちの様々な面を描いてくださっているので、キャラクター達の心に寄り添って楽しんでいただけたら幸いです。シャンピニオンの魔女の世界を、どうぞお楽しみに！（ミノスがとっても可愛いです！）

■岡咲美保（メリノー役）コメント・本作や演じるキャラクターの印象ときめきを敷き詰めたような魔法の世界にも、リアルなルールや事情があるのです。ルーナたちが運命に懸命に向き合う姿に励まされたり考えさせられたり。メリノーは可愛い羊です。頼りになるのか絶妙な抜け感を表現できていたら嬉しいです。

・本作のファンへのメッセージ心の隙間にコロッと落ちていた宝物のような感覚に気づかせてくれる優しい優しい物語です。時にはクスッとさせてくれる毒（きのこだけに）のあるワードチョイスも絶妙なのです。心あたたかな時間を、一緒に過ごしましょう！

■福圓美里（シシィ役）コメント・本作や演じるキャラクターの印象ルーナのお家で暮らしている猫の魔法生物です。メリノーやミノスと比べると少しぼーっとしているというか、喜怒哀楽が薄めでそこが愛らしいです。全身覆われてるスーツ？ もかわいい！

・本作のファンへのメッセージ優しい雰囲気ですがシビアな面もあり胸がきゅっとなる作品です。ルーナに幸せになってほしい笑ってほしいとアフレコ中思わずにはいられませんでした。シシィがなぜルーナと暮らしているのか、そこも注目していただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）