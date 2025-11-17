昨シーズンまでヴェルカに在籍していた、佐世保市出身の髙比良が所属する「秋田ノーザンハピネッツ」と、ホームでの対戦となった長崎ヴェルカ。

15日GAME1の第1クオーターは、凱旋試合となった秋田の髙比良にスリーポイントを決められますが、第2クオーターには逆に5本のスリーポイントを沈め、12点をリードして折り返します。

第3クオーターには、馬場が連続スリーポイントで突き放すと、さらにブラントリーが激しいプレッシャーで相手からボールを奪い、ミッチェルが豪快なダンクを叩き込み勝負あり。

91ー70で秋田に快勝し、3連勝としました。

16日のGAME2も、序盤からヴェルカペース。

前半だけでイ・ヒョンジュンが5本、山口が3本のスリーポイントを決め、10点リードで折り返します。

第3クオーターも勢いそのままにブラントリーや星川もスリーポイントを沈め、76ー53と大量リードで最終第4クオーターへ。

そしてこの試合で会場を最も沸かせたのは、川真田です。

森田からのパスに、豪快なダンクを披露するなど秋田を圧倒。

97-61で大勝。

連勝を4に伸ばし、西地区首位をキープしています。

（モーディ・マオールHC）

「まだ何も我々は達成していない。1位で中断期間に入ったが全く関係ない。しっかり結果を追い求めていきたい」

このあと、約3週間の中断期間に入るリーグ戦。

次節は12月6日と7日、ホームに「越谷アルファーズ」を迎え撃ちます。