「怒っていい！」浮気夫に戸惑う妻を先輩が叱咤！目が覚めた妻のとった行動は…？【ママリ】

夫の浮気について親身になって聞いてくれた元上司

この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。家族に対しての悩みがある時、相談できる人が周りにいるのはありがたいですよね。身内のことについての深刻な相談はなかなか言い出しにくいこともあるので、身近な人に相談しにくい場合は然るべき窓口で「本当の第三者」に聞いてもらうのもいいかもしれません。そして、相談する時には「その問題はどのように解決したいか」も何となく考えていく方が、相談された側は先のアドバイスをしやすいのかもしれませんね。

主人公の佳奈はある都市で非常勤の公務員として働いていました。その職場で「上司」として出会った男性と結婚をした佳奈さん。今は専業主婦として家庭を支えています。結婚してしばらくは仲睦まじく暮らしていた2人でしたが、時がたつにつれ、夫が佳奈さんと過ごす時間は短くなっていきます。





最近はやたらと残業が増え、土日にも出勤と言って出掛けることも…。ある日、やはり帰宅の遅かった夫を迎え出た佳奈さんは、夫からかすかに香る石けんのにおいに気づき、夫の浮気を疑うようになります。夫のことも知っていて、相談できる人として、佳奈さんはかつての職場の女性上司に夫婦間のことについて相談します。後日、先輩は夫と同じ部署の後輩を連れて佳奈さんの家を訪ねてきてくれました。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

先輩に相談する中で「佳奈ちゃんはどうしたいの？」と問われた佳奈さん。夫の浮気について動揺していた佳奈さんは、「夫に浮気について問いただした後」のことはあまり考えていなかったようです。



しかし、第三者からのアドバイスで「もっと怒っていい」ことなんだと気づいた佳奈さんは、今後自分が選びたい行動を自分の頭で考えて動こうと決意します。衝撃的なことがあった際、最初はうろたえてしまうのは無理ありませんよね。しかし、誰かに相談できて頭がすっきりし、冷静になると「これからどうしたいか」がはっきり見えるのかもしれません。



悩みがある時は、自分の良いタイミングで誰かに話を聞いてもらうのはとても大切なことなのでしょうね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）