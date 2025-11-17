【THE BOYZ・NEW】沖縄の夢は実現済み♡ “最新の日本で行きたい場所”は？
2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、透明感のあるビジュアルとエモーショナルな歌声で魅了するTHE BOYZの癒し担当・NEWが登場。“最新のNEW”をアップデートしてお届けします。
儚げビジュ×エモーショナルな歌声で魅了する・NEW
Check! NEW（ニュー）
血液型：B型
ポジション：メインボーカル
透明感のある儚げなルックスとエモーショナルな歌声で、独自の存在感を放つNEW。「常に新しい音楽と良い姿を見せたい」という思いのもと、自らアルバイトでボーカル学校に通い夢をつかんだ努力家。
華奢な体つきとは裏腹に、バラードで光るパワフルな表現力と繊細な高音が魅力。フェミニンな雰囲気とサバサバした性格のギャップ加え、場を明るくするユーモアもNEWらしさのひとつ。
3年半でどう変化した？NEWの“今”に迫る8つのQ＆A
Question今の性格をひと言で表すと？
「INFP！！」
変化はありましたか？
「今もTHE Bの前では活発ですが、実際はとても内向的です！」
Question〈最新版〉好きな日本語は？
「おなかぺこぺこ！」
Question今、1番興味があるものは？
「ファッション！」
Question〈最新版〉楽屋で時間があるときにしていることは？
「スマホをいじったり、音楽を聞いています！」
Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わるなら、誰になってなにをしたい？
「SUNOO！ラップをしてみたいです！」
Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？
「済州島！とてもいいところですよㅎㅎ」
Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？
「冬の札幌に行きたいです！」
それと、以前有名な原宿のキャットストリートに行ったことがあるのですが、そのときは初めてでよくわからないまま帰ってきてしまったので、もう1回行きたいなって思っています。知っている人だけが知っている街ってあるじゃないですか。そういうところにも行ってみたいです」
沖縄は実現できましたか？
「はい！！ㅎㅎ 沖縄すごくよかったです！ㅎㅎ」
Question日本のTHE Bにひと言お願いします！
「すぐ会いに行くので、一緒に楽しく遊びましょう♥︎ 愛してます♥︎」
PROFILE
THE BOYZ
ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。
グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。
公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。
