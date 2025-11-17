【THE BOYZ・NEW】沖縄の夢は実現済み♡ “最新の日本で行きたい場所”は？

2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、透明感のあるビジュアルとエモーショナルな歌声で魅了するTHE BOYZの癒し担当・NEWが登場。“最新のNEW”をアップデートしてお届けします。

儚げビジュ×エモーショナルな歌声で魅了する・NEW

3年半でどう変化した？NEWの“今”に迫る8つのQ＆A

Question今の性格をひと言で表すと？ 「INFP！！」

3年半前の回答：「活発で内気な性格」 変化はありましたか？ 「今もTHE Bの前では活発ですが、実際はとても内向的です！」 Question〈最新版〉好きな日本語は？ 「おなかぺこぺこ！」 3年半前の回答：「おなかぺこぺこ」 Question今、1番興味があるものは？ 「ファッション！」 3年半前の回答：「歌」 Question〈最新版〉楽屋で時間があるときにしていることは？ 「スマホをいじったり、音楽を聞いています！」 3年半前の回答：「ボールで遊んだり、休息をとる」 Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わるなら、誰になってなにをしたい？ 「SUNOO！ラップをしてみたいです！」 Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？ 「済州島！とてもいいところですよㅎㅎ」 3年半前の回答：「南山タワーと63ビル！理由は僕が1回も行ったことないから。僕も初めてなので、初めてのことを経験するときめきを一緒にわかちあいたいです」 Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？ 「冬の札幌に行きたいです！」 3年半前の回答：「沖縄です！『大丈夫、愛だ』というドラマが大好きなんです。そのドラマで行っていた場所があるのでそこに行ってみたいです。



それと、以前有名な原宿のキャットストリートに行ったことがあるのですが、そのときは初めてでよくわからないまま帰ってきてしまったので、もう1回行きたいなって思っています。知っている人だけが知っている街ってあるじゃないですか。そういうところにも行ってみたいです」 沖縄は実現できましたか？ 「はい！！ㅎㅎ 沖縄すごくよかったです！ㅎㅎ」 Question日本のTHE Bにひと言お願いします！ 「すぐ会いに行くので、一緒に楽しく遊びましょう♥︎ 愛してます♥︎」

※プレゼントは日本国内の発送のみとなります。 PROFILE THE BOYZ ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。 グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。 公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。 THE BOYZ 公式Instagram THE BOYZ 公式X

