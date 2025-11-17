AmBitious真弓孟之、ビジュアル変えるきっかけをくれた人物明かす 人生初の映画舞台挨拶登壇「めちゃくちゃ新鮮」【恋に至る病】
【モデルプレス＝2025/11/17】AmBitiousの真弓孟之が11月17日、都内にて開催された映画『恋に至る病』（公開中）の公開後舞台挨拶に、共演の中川翼、廣木隆一監督、田辺圭吾プロデューサーと共に出演。ビジュアルの変化について明かした。
【写真】関ジュ・真弓、ビジュアル変化のきっかけとなった人物
同作は、斜線堂有紀による同名の恋愛小説を実写映画化した作品。W主演のなにわ男子・長尾謙杜が内気な男子高校生・宮嶺望、山田杏奈がクラスの人気者・寄河景を演じた。本作で長編映画初出演を果たした真弓は宮嶺と景の同級生・井出翔太役を演じた。
真弓が映画の舞台挨拶イベントに出演するのはこの日が初めて。ステージに登壇した真弓は満員となった会場を見渡し「いつもは今みなさんが見ている‟お客さん目線”だったのですが、‟スクリーン目線”が初めて」といい「めちゃくちゃ新鮮な気持ちです。『スクリーンっていつもこんな気持ちなんや』と思って」と驚き顔で言葉にした。
トークでは、真弓が髪型を変えるきっかけとなったエピソードを明かす場面があった。真弓いわく、廣木監督から「君は目を見せた方がいいよ」と声を掛けられたそう。「現場入りしたときは僕は前髪をめちゃくちゃ下ろしてたんですよ。で、初めてくらいかな、作品で前髪上げるのは。…初めて上げて、周りのスタッフさんやメンバーからの評判が良くて。そこから、今全国ツアーをやらせて頂いているのですが、全国ツアー中でもめちゃくちゃ前髪をあげてて」といい「ビジュアルが変わるきっかけをくれた作品であり、監督さん」と続けた。
また、今後の目標について話題が上がると、真弓は「今回初めての映画作品が事務所の先輩の長尾くんが一緒ということで」と話し始め「入所したときに長尾くんはまだデビューしていなくて。その時代を知っていたからこそ、役者としての道を駆け進んでいる長尾くんに僕もいつか追いつきたいなと思いますし、（長尾のように）存在感を放てるような役者さんになれたらと思います」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】関ジュ・真弓、ビジュアル変化のきっかけとなった人物
◆長尾謙杜×山田杏奈「恋に至る病」
同作は、斜線堂有紀による同名の恋愛小説を実写映画化した作品。W主演のなにわ男子・長尾謙杜が内気な男子高校生・宮嶺望、山田杏奈がクラスの人気者・寄河景を演じた。本作で長編映画初出演を果たした真弓は宮嶺と景の同級生・井出翔太役を演じた。
◆真弓孟之、先輩・長尾謙杜への憧れ語る
真弓が映画の舞台挨拶イベントに出演するのはこの日が初めて。ステージに登壇した真弓は満員となった会場を見渡し「いつもは今みなさんが見ている‟お客さん目線”だったのですが、‟スクリーン目線”が初めて」といい「めちゃくちゃ新鮮な気持ちです。『スクリーンっていつもこんな気持ちなんや』と思って」と驚き顔で言葉にした。
トークでは、真弓が髪型を変えるきっかけとなったエピソードを明かす場面があった。真弓いわく、廣木監督から「君は目を見せた方がいいよ」と声を掛けられたそう。「現場入りしたときは僕は前髪をめちゃくちゃ下ろしてたんですよ。で、初めてくらいかな、作品で前髪上げるのは。…初めて上げて、周りのスタッフさんやメンバーからの評判が良くて。そこから、今全国ツアーをやらせて頂いているのですが、全国ツアー中でもめちゃくちゃ前髪をあげてて」といい「ビジュアルが変わるきっかけをくれた作品であり、監督さん」と続けた。
また、今後の目標について話題が上がると、真弓は「今回初めての映画作品が事務所の先輩の長尾くんが一緒ということで」と話し始め「入所したときに長尾くんはまだデビューしていなくて。その時代を知っていたからこそ、役者としての道を駆け進んでいる長尾くんに僕もいつか追いつきたいなと思いますし、（長尾のように）存在感を放てるような役者さんになれたらと思います」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】