パラドゥの限定サクラヴェールリップ♡鈴虫寺桜祈願の特別カラー登場

パラドゥから、桜の花をイメージした限定リップ2種が登場♡2025年11月28日（金）より全国セブン‐イレブンにて数量限定発売されます。プランパータイプの桜つぼみ色リップは、温感＆冷感成分配合でふっくら血色感のある唇に。花びら色の定番色は限定パッケージで、透け感のあるピンクがイノセントな印象に。容器底には“しあわせ桜”印入りで、おみくじ気分も楽しめます♪

桜つぼみ色プランパーでふっくら唇

パラドゥ サクラヴェールリップ（プランパー）

「パラドゥ サクラヴェールリップ（プランパー）」＜RD02 桜つぼみ色＞は、唇に触れるとジンジン＆スースーの心地よい感覚が広がる美容液リップ。

温感成分＜カプサイシン類似成分（※2）＞と冷感成分＜メントール誘導体（※3）＞を配合し、潤いとツヤを与えながら縦ジワの目立たない（※4）唇に仕上げます。

イエローラメ入りレッド系カラーは京都・鈴虫寺の幸福お守りをイメージ。2.1g 990円（税込）、数量限定で発売です。

（※2）バニリルブチル

（※3）メントキシプロパンジオール

満開の花びらピンクで透け感のある唇

パラドゥ サクラヴェールリップ（限定パッケージ）

「パラドゥ サクラヴェールリップ（限定パッケージ）」＜PK01 ほんのり桜色＞は、ふわっと透けるピンクでみずみずしい唇を演出。

桜祈願を行った京都・鈴虫寺をイメージした限定パッケージには、全6種の“しあわせ桜”印入りで、おみくじ感覚も楽しめます。

2.0g 770円（税込）、数量限定。美容液成分＜スクワラン（※8）＞＜セラミドa（※9）＞配合で荒れや乾燥も防ぎます。

（※7）乾燥による

（※8）保湿成分

（※9）保湿成分：ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル／オクチルドデシル）

幸運を呼ぶ限定リップで桜色の笑顔を♡

2025年限定の「パラドゥ サクラヴェールリップ」は、桜のつぼみ色と花びらピンクの2種展開で、ふっくら＆透け感のある唇に導きます。

全国のセブン‐イレブンにて11月28日（金）より数量限定発売。京都・鈴虫寺での桜祈願を経た特別なリップは、容器底の“しあわせ桜”印でおみくじ気分も♡

普段使いもギフトにもぴったりな、春の訪れを感じさせる限定アイテムです。