【ガメラ生誕60周年プロジェクト】平成ガメラ4K HDR予告編、入場者プレゼントなど4つの新情報
1965年（昭和40年）11月27日に公開された怪獣映画『大怪獣ガメラ』（大映）。昭和に計8作品、平成に4作品が製作され、2023年にはアニメ版が登場するなど、ガメラは世代を超えて国内外のファンに愛され続けてきた。今年、生誕60周年を迎えるにあたり、【ガメラ生誕60周年プロジェクト】が本格始動。このほど第4弾発表として、復活上映や映画祭、関連グッズなど4つの新情報が解禁された。
【動画】『ガメラ 大怪獣空中決戦』＆『ガメラ2 レギオン襲来』予告編
（1）平成ガメラ第2作『ガメラ2 レギオン襲来』1月16日公開決定
第1作『ガメラ 大怪獣空中決戦』4K HDRドルビーシネマ版が11月21日に公開されるのに続き、第2作『ガメラ2 レギオン襲来』4K HDR版の公開日が、2026年1月16日に決定した。さらに第3作『ガメラ3 邪神＜イリス＞覚醒』4K HDRドルビーシネマも順次上映される。
『ガメラ 大怪獣空中決戦』（1995年）、『ガメラ2 レギオン襲来』（96年）、『ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒』（99年）は金子修介監督、樋口真嗣特技監督、伊藤和典脚本による「平成ガメラ3部作」。特撮映画の歴史に大きな足跡を残し、今なお熱い支持を集めるシリーズだ。
今回は木所寛（第1・2作）、村川聡（第3作）の撮影監督監修の下、35mmオリジナルネガからHDRグレーディングを実施。黒の階調、ハイダイナミックレンジの高い輝度を活かしたガメラの火球など、35ミリオリジナルネガフィルムの表現領域の外側にあった情報をあますことなく引き出すことに成功した。
（2）4K HDR予告編を2作同時解禁
復活上映を記念し、『ガメラ 大怪獣空中決戦』と『ガメラ2 レギオン襲来』の4K HDR版予告編が新たに公開された。
（3）入場者プレゼントとして「60周年記念券」配布
ガメラ生誕60周年を記念し、平成版と昭和版で連動した入場者プレゼント企画の実施が決定した。11月21日公開の『ガメラ 大怪獣空中決戦』4K HDR、1月16日公開の『ガメラ2 レギオン襲来』4K HDR、順次公開予定の『ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒』に加え、12月5日からは【昭和ガメラ映画祭】も開催。これらの上映に来場した観客に、先着・数量限定で【ガメラ60周年記念券】が配布される（先着・数量限定）。
絵柄は昭和ガメラ映画祭1種、平成ガメラ3部作3種の計4種。コンプリートを楽しむこともできる。
（4）連動グッズ・LINEスタンプも発売
60周年記念グッズとして、記念メダルやTシャツなど、周年ロゴやビジュアルを使用した限定アイテムが劇場にて販売される。また、人気のガメラLINEスタンプに新作「平成ガメラ2」が登場し、ファンの間でのコミュニケーションに活躍しそうだ。
■ガメラ生誕60周年プロジェクト
これまで発表された内容は、以下の3本柱で構成される。
（1）昭和ガメラ映画祭（12月5日〜18日）
樋口真嗣、小椋俊一の監修により、『大怪獣ガメラ』『大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』の昭和3作品が4Kデジタル修復版として初上映される。角川シネマ有楽町（東京）をはじめ、北海道から四国まで全国13館で上映。東京・名古屋・大阪・京都では樋口、小椋の両氏のほかゲストを迎えたトークショー付上映も予定されている。
（2）平成ガメラ3部作のドルビーシネマ復活上映
上記のとおり。
（3）「ガメラEXPO」開催（11月22日〜12月7日）
有楽町マルイ（東京）で、ガメラシリーズの軌跡と魅力に迫る展示・物販イベント「ガメラEXPO」を開催。クラウドファンディング「永久保存化プロジェクト」により怪獣造型師である原口智生によって復元された復元された、平成ガメラ三部作の“ガメラ3体”が初めて一堂に集結する。
（1）平成ガメラ第2作『ガメラ2 レギオン襲来』1月16日公開決定
第1作『ガメラ 大怪獣空中決戦』4K HDRドルビーシネマ版が11月21日に公開されるのに続き、第2作『ガメラ2 レギオン襲来』4K HDR版の公開日が、2026年1月16日に決定した。さらに第3作『ガメラ3 邪神＜イリス＞覚醒』4K HDRドルビーシネマも順次上映される。
『ガメラ 大怪獣空中決戦』（1995年）、『ガメラ2 レギオン襲来』（96年）、『ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒』（99年）は金子修介監督、樋口真嗣特技監督、伊藤和典脚本による「平成ガメラ3部作」。特撮映画の歴史に大きな足跡を残し、今なお熱い支持を集めるシリーズだ。
今回は木所寛（第1・2作）、村川聡（第3作）の撮影監督監修の下、35mmオリジナルネガからHDRグレーディングを実施。黒の階調、ハイダイナミックレンジの高い輝度を活かしたガメラの火球など、35ミリオリジナルネガフィルムの表現領域の外側にあった情報をあますことなく引き出すことに成功した。
（2）4K HDR予告編を2作同時解禁
復活上映を記念し、『ガメラ 大怪獣空中決戦』と『ガメラ2 レギオン襲来』の4K HDR版予告編が新たに公開された。
（3）入場者プレゼントとして「60周年記念券」配布
ガメラ生誕60周年を記念し、平成版と昭和版で連動した入場者プレゼント企画の実施が決定した。11月21日公開の『ガメラ 大怪獣空中決戦』4K HDR、1月16日公開の『ガメラ2 レギオン襲来』4K HDR、順次公開予定の『ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒』に加え、12月5日からは【昭和ガメラ映画祭】も開催。これらの上映に来場した観客に、先着・数量限定で【ガメラ60周年記念券】が配布される（先着・数量限定）。
絵柄は昭和ガメラ映画祭1種、平成ガメラ3部作3種の計4種。コンプリートを楽しむこともできる。
（4）連動グッズ・LINEスタンプも発売
60周年記念グッズとして、記念メダルやTシャツなど、周年ロゴやビジュアルを使用した限定アイテムが劇場にて販売される。また、人気のガメラLINEスタンプに新作「平成ガメラ2」が登場し、ファンの間でのコミュニケーションに活躍しそうだ。
■ガメラ生誕60周年プロジェクト
これまで発表された内容は、以下の3本柱で構成される。
（1）昭和ガメラ映画祭（12月5日〜18日）
樋口真嗣、小椋俊一の監修により、『大怪獣ガメラ』『大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』の昭和3作品が4Kデジタル修復版として初上映される。角川シネマ有楽町（東京）をはじめ、北海道から四国まで全国13館で上映。東京・名古屋・大阪・京都では樋口、小椋の両氏のほかゲストを迎えたトークショー付上映も予定されている。
（2）平成ガメラ3部作のドルビーシネマ復活上映
上記のとおり。
（3）「ガメラEXPO」開催（11月22日〜12月7日）
有楽町マルイ（東京）で、ガメラシリーズの軌跡と魅力に迫る展示・物販イベント「ガメラEXPO」を開催。クラウドファンディング「永久保存化プロジェクト」により怪獣造型師である原口智生によって復元された復元された、平成ガメラ三部作の“ガメラ3体”が初めて一堂に集結する。