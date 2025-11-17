17日、政治団体「NHKから国民を守る党」（以下、NHK党）副党首の斉藤健一郎参議院議員が離党を表明した。斉藤議員はNHK党唯一の国会議員。斉藤議員は参議院比例区で、ガーシー元議員の“除名”に伴い繰り上げ当選している。

【映像】斉藤議員の離党表明会見

記者から「比例で通ったということで、離党するなら議員辞職という行動は考えていないのか？」と問われた斉藤議員は、「それは立花党首から『議員辞職しろ』と言われたら、これは前々から言い続けているように立花孝志から預かっている議席なので、党首が釈放されて出てきたあとにちゃんと話して、そういう結論にいくのであれば、それはもちろん議員辞職します」と答えた。

記者がさらに「接見でこの話が出て、弁護士経由で『議員辞職しろ』と言われたら、議員辞職するのか？」と問うと、「それはしません」と即座に否定。「党首とコミュニケーションが取れていない状態で、間に人が入ってだったら、誤解を招いている感じもある。だったらそれ（議員辞職）はしない。あくまでも党首と対面でちゃんと話せて、そう言われたら、議員辞職します」と話した。（『ABEMA NEWS』より）