ギャル曽根、すっぴん姿の親子プライベートショット公開！ 長女について「成長を感じました。さみしー」吐露
タレントのギャル曽根さんは11月15日、自身のInstagramを更新。次女と一緒に遊園地で乗り物を楽しむプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】ギャル曽根のすっぴん姿
また、一緒に来ていたと思われる長女について「お姉ちゃんはお友達とジェットコースターに乗ってる間にメリーゴーランド5回 成長を感じました。さみしー」と語りました。
この投稿にファンからは、「すっぴんの曽根ちゃん、見たかったな もう遊園地デビューなんですね」「曽根さんと乗れて娘さんも楽しそう」「愛らしいですね」「メリーゴーランド5回w すっぴんも可愛いw」「娘ちゃん素敵な笑顔曽根ちゃんも可愛い」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
娘の成長つづるギャル曽根さんは「娘が乗り物デビューしました。もうメリーゴーランドが乗れる歳になったのね。一緒にデビュー写真撮ろうと思って撮った1枚 すっぴん」とつづり、1枚の写真を掲載しました。目元は文字で隠されていますが、すっぴん姿の曽根さんと娘が写っています。娘は口を開けて楽しそうな様子です。
子どもへの愛あふれる10日の投稿では、次女が磁石で遊ぶ姿を披露していたギャル曽根さん。その時の次女の様子について「とにかく落ちてる磁石を拾っては貼る作業。楽しいらしい 可愛いすぎる」とつづり、さらに「とにかくどんどん成長する子達を忘れないように毎日生きてます」と子どもへの深い愛情をのぞかせました。
