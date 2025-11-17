タレントのギャル曽根さんは11月15日、自身のInstagramを更新。次女と一緒に遊園地で乗り物を楽しむ様子を収めたプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：ギャル曾根さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントのギャル曽根さんは11月15日、自身のInstagramを更新。次女と一緒に遊園地で乗り物を楽しむプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。

【写真】ギャル曽根のすっぴん姿

娘の成長つづる

ギャル曽根さんは「娘が乗り物デビューしました。もうメリーゴーランドが乗れる歳になったのね。一緒にデビュー写真撮ろうと思って撮った1枚　すっぴん」とつづり、1枚の写真を掲載しました。目元は文字で隠されていますが、すっぴん姿の曽根さんと娘が写っています。娘は口を開けて楽しそうな様子です。

また、一緒に来ていたと思われる長女について「お姉ちゃんはお友達とジェットコースターに乗ってる間にメリーゴーランド5回　成長を感じました。さみしー」と語りました。

この投稿にファンからは、「すっぴんの曽根ちゃん、見たかったな　 もう遊園地デビューなんですね」「曽根さんと乗れて娘さんも楽しそう」「愛らしいですね」「メリーゴーランド5回w　すっぴんも可愛いw」「娘ちゃん素敵な笑顔曽根ちゃんも可愛い」との声が寄せられています。

子どもへの愛あふれる

10日の投稿では、次女が磁石で遊ぶ姿を披露していたギャル曽根さん。その時の次女の様子について「とにかく落ちてる磁石を拾っては貼る作業。楽しいらしい　可愛いすぎる」とつづり、さらに「とにかくどんどん成長する子達を忘れないように毎日生きてます」と子どもへの深い愛情をのぞかせました。
(文:勝野 里砂)