読めたら横浜ツウ！ 「高級住宅地のイメージがある区」1位の青葉区にある難読地名「鉄町」は何と読む？
横浜市民でも「え、なんて読むの!?」と驚くような、横浜市内の難読地名をピックアップ！
この記事では、2025年11月30日に「第12回青葉区民マラソン大会」が開催される横浜市青葉区の難読地名「鉄町」に注目します。さて、あなたはこの地名を正しく読めるでしょうか？
【画像】横浜18区で「高級住宅地のイメージ」がある区ランキング！ 「青葉区」と同率の1位は？
スタート地点の青葉区役所第1駐車場から天神橋へ南下した後、鉄町へ向かって北上。環状4号入口交差点を折り返し、スタート地点に戻ります。
さて、そんな「青葉区民マラソン大会」のコースにある「鉄町」は何と読むでしょう？
古くは都筑郡上鉄村、中鉄村、下鉄村といい、後に鉄村となります。1939年（昭和14年）に横浜市に編入し、横浜市港北区鉄町に。1969年（昭和44年）、港北区から緑区が分区し、横浜市緑区鉄町となりました。
その後、1994年（平成6年）の行政区再編成に伴い緑区から青葉区に編入され、現在の横浜市青葉区鉄町になりました。
くろがねの「くろ」には“あぜ”や“小高いところ“という意味があり、「かね」は曲がっていることを意味する言葉なので、「くろがね」は山や丘陵がくねった様子を表した、地形から由来しているという説があります。
鉄町がある青葉区は、横浜18区で「高級住宅地のイメージがある区」ランキング（All About ニュース編集部が実施）で第1位となっています。
いかがでしたか？ 横浜を訪れた際は、ぜひ難読地名にも注目してみてください。
参考：『横浜の町名』（横浜市市民局）、「ウィキペディア（Wikipedia）：フリー百科事典」鉄町
(文:田辺 紫)
