「浮気オッケーとなりました」料理研究家・リュウジ、二股を許される!? 「オープンマリッジは草」
料理研究家のリュウジさんは11月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。「浮気オッケー」発言が話題となっていますが、一体何があったのでしょうか。
【画像】「浮気オッケーとなりました」
その数時間後、リュウジさんは「数時間に渡る協議の結果『案件浮気オッケー』となりました」と投稿。続けて「僕とほっかほっか亭はオープンマリッジとして生きていきます」とつづっています。ほっかほっか亭との関係は続いていくようです。
この投稿には「見損ないましたよ！」「一途なおっさんだと信じてたのに…！」「他にも現地妻が何人もいる予感w」「オープンマリッジは草」「この件がきっかけでほか弁とファミマがコラボするかもしれない」「唐揚げで繋がる世界」などの声が寄せられました。
「やべえ二股してんのバレた」事の発端は、同日に投稿したほっかほっか亭の公式Xアカウントの写真。「あれ、、、同じ、、、？」という言葉と写っていたのは、ほっかほっか亭とリュウジさんがコラボレーションした唐揚げ弁当と、ファミリーマートとリュウジさんがコラボレーションした唐揚げ弁当でした。この投稿に、リュウジさんは「やべえ二股してんのバレた」とコメント。案件の「二股」が発覚し、焦っているように見えます。
「弁当も冷める衝撃の展開」ほっかほっか亭は「案件浮気オッケー」の投稿を引用し「信じてたのに、、」とコメント。心境としては複雑な様子です。この投稿にも「弁当も冷める衝撃の展開」「遊びの付き合いだったという事ですね…」など、さまざまな反応が寄せられています。今後、さらなる展開があるのか注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)