¡Ö¶ô¤ï¤ì¤¿¡©¡×¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó½ÕºÚ ¡ß ÅÏÊÕÄ¾Èþà¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·Î¹áÁ´ÎÏ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÊü½Ð¡ª¡Ö¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤ëww¡×¡Ö¥³¥ó¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¾Ð¡©¡×
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤âà¾Ð¤¤á¤ò°ú¤´ó¤»...
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¥Õ¥í¥ê¥À¡ªºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ªËèÆüÇú¾Ð¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¥Õ¥í¥ê¥À¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¡Ö¥Õ¥í¥ê¥À¤Ë¤¢¤ëDisney's Hollywood Studios¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤ä¥×¥ë¡¼¥È¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡ª¥«¥á¥é¸«¤Æ¤§¡ª¤Ê4Ëç¡×¤Ç¤Ï¡¢¶áÆ£¤ÈÅÏÊÕ¤¬¥ß¥Ã¥¡¼¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°¦¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥×¥ë¡¼¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥ë¡¼¥È¤Ë¡ÖµÛ¼ý¹çÊ»¡×¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤ë¶áÆ£¤Î»Ñ¤¬¡¢Ê£¿ôËç¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·ã¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ë¡¼¥È¤Ë¶ô¤ï¤ì¤¿¡©¡×¡Ö¥³¥ó¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¾Ð¡©¡×¡Ö¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤ëww¡×¡ÖÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤Ï¤ë¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£