北海道内各地で雪が降り始めていますが、この時期、自転車の保管場所に悩んでいる人も多いと思います。



実はいま、札幌市の駐輪場やホームセンターで自転車の“預かりサービス”が人気となっています。



その理由を取材してきました。



雪が降り始めた道内。



今シーズン、自転車を使うことをそろそろやめようかと考えている人も多いのではないでしょうか。





（自転車をいつも利用する人）「もう寒いです。普段は手袋をして帽子をかぶったりですね。路面が凍結しそうだなとか雪が積もりそうかなと思ったらやめる」この時期、頭を悩ませるのが冬の間の自転車の保管場所です。その悩みを解決してくれるサービスが…（西２丁目線地下自転車等駐車場 長谷川賢所長）「こちらが冬期保管の預かり場所になります。頭上に監視カメラもございまして、警備に万全を期しております」

札幌市の駐輪場で１１月１７日から予約が始まった、自転車の預かりサービスです。



市内の７か所の駐輪場で、１２月１日から２０２６年３月まで自転車を預かってくれます。



料金は場所によって異なり、２０００円から２３００円となっています。



室内のため、天候の影響がないことも人気の理由の１つです。



１７日から予約を開始しましたが、すでに満車となっている駐輪場もあるということです。



（西２丁目線地下自転車等駐車場 長谷川賢所長）「雪が降ってからだとけっこう後半になるとバタバタしますので、できれば早めに預けてほしい」



冬の間、自転車を預かってくれるサービスはホームセンターにもありますが、保管するだけではないといいます。



（長南記者）「こちらのホームセンターでは冬の期間、自転車を預かるサービスを行っています。しかも、預かるだけではなくメンテナンスもしていただける」

（ジョイフルエーケー屯田店 中野拓也さん）「右がフロント、左がリア。ブレーキの引きしろを調整します」



預かっている間に、家庭では難しい消耗しやすいブレーキやチェーンのメンテナンス、変速ギアの調整もしてもらえるため、春になればすぐ使える状態で受け取れます。



１台４９５０円で預かってくれますが、すでに受け入れ可能台数２００台のうち、およそ８０件が埋まったといいます。



（ジョイフルエーケー屯田店 中野拓也さん）「実際相場で自転車の整備点検はだいたい３０００円から４０００円くらいかかると思うんです。当店は預かりプラス整備点検もやっているので、かなりお得かと思います。安心して乗る意識を持っていただけるのであれば、こういった自転車冬期預かりサービスをぜひ使っていただきたいと思います」



まもなく本格的な冬到来。



その前に大切な自転車の保管場所をどこにするのか、検討してみてはいかがでしょうか。