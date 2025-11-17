バドミントン女子の志田千陽が「シダマツペア」の元相方・松山奈未との写真を披露し、注目を浴びている。

１７日までにインスタグラムで「２ヶ月半遅れになりましたが改めて、丁さんに感謝の気持ちを伝えられました」と書き始め、「とても熱く指導していただき、あたたかく支えていただきました。シダマツを育ててくださりありがとうございました」とつづると、松山と中島慶コーチとの３ショットをアップ。

さらにストーリーズも投稿し「少し前のお話ですが、、、１１年間ありがとう。とのことで奈未が、１１個のプレゼントにひとつひとつ可愛く梱包してくれて飾りつけまでして素敵なサプライズしてくれました」と、１１個のプレゼントの写真にハートで印をつけた。「プレゼント、ひとつひとつが全部、私がよく見てるお店とか大好きなものばっかりで欲しかったやつー！って言いつつも え？彼氏ですか？？？ってくらい、知り尽くされてて照れくさくなりました（笑）嬉しかった〜！ありがとう！！大切に使わせていただきます〜」と続けた。

この投稿にファンからは「シダマツお疲れ様でした」「たくさんの思い出をありがとう」「シダマツ最高です！永遠に応援しています」「これからもシダマツがだいすきです！それぞれの道でのがんばりも応援してます」といった声が寄せられている。