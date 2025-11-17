ÀÐÀî¿¿Í¤¤È´ØºÚ¡¹Ì¦¤¬¶¦¤ËMVP¤ò³ÍÆÀ¡ª ¥Áー¥à¤â2Ï¢¾¡¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»ÒÆüËÜ¿Í¡Û
¡¡17Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤ÎÂè10Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÅÏ¤Ã¤Æ3Ç¯ÌÜ¡¢¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ç2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢2¥·ー¥º¥óÌÜ¡¢º£µ¨¤«¤é¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥Ã¥¿ー¤Î´ØºÚ¡¹Ì¦¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç3ÀáÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¡¢º£Àá¤Ç¤â¶¯¹ë¥ß¥é¥Î¤Î¥Ûー¥à¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¥Î¥ô¥¡ー¥é¤ÏÂè1¡¢Âè2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè3¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤òÏ¢Â³¤ÇÍî¤È¤¹¡£¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ëÂè5¥»¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×¤Þ¤ÇÙÉ¹³¤¹¤ë¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Î¥ô¥¡ー¥é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¡¢Á°Àá¤ËÂ³¤¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î¾¡Éé¤òÀ©¤·7¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£ÀÐÀî¤ÏÁ´¥»¥Ã¥È¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯1ËÜ¤ò´Þ¤à¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î13ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤È¡¢2ÀáÏ¢Â³¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤ÇÏ¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ÈÂÐÀï¡£Á°Àá¤«¤é¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¹¬Àè¤è¤¯2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤¹¤ë¡£Â³¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¤âÃæÈ×¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¡¢¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°Àá¤ËÂ³¤¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡´Ø¤ÏÁ´¥»¥Ã¥È¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤¥é¥êー¤ÎÃæ¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ë¥È¥¹¤òÇÛµå¡£¥¢¥¿¥Ã¥«ー¿Ø¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¹¶·â¤ò·è¤á¤µ¤»¤¿¡£¼«¿È¤Ç¤â¥µー¥Ö¤È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç2ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨½é¤ÎMVP¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï4¾¡6ÇÔ¤È¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç8°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè11Àá¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë3:00¤è¤ê¡¢¸½ºß3¾¡7ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤¹¤ë¥Þ¥Á¥§¥éー¥¿¤È¡¢¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï24Æü¡Ê·î¡Ë1:00¤è¤ê¡¢¸½ºß4¾¡6ÇÔ¤È¾¡ÇÔ¿ô¤ÇÊÂ¤Ö¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤ÏÂè11Àá¤ÎÁ°¤Ë¡¢20Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:00¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè14Àá¤Ç´Ø¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥³¥Í¥ê¥¢ー¥Î¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¡¦ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Î¥ô¥¡ー¥é¡Ë
vs ¥ß¥é¥Î¡Ê¡»3-2¡Ë
ÀèÈ¯½Ð¾ì13ÆÀÅÀ¡¢MVP³ÍÆÀ
¡¦´ØºÚ¡¹Ì¦¡Ê¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¡Ë
vs ¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¡Ê¡»3-0¡Ë
ÀèÈ¯½Ð¾ì2ÆÀÅÀ¡¢MVP³ÍÆÀ