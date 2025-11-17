モデルでタレントの滝沢カレン（33）が17日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜後8・00）に出演。最近まで勘違いしていた言葉を明かした。

この日のトークテーマ「おマヌケSP」で、自身の恥ずかしかった「おマヌケな失敗」を聞かれた滝沢は「ずっと、“じゃっかん20歳です”ってよくニュースで聞いていたんですよ。で、“若干20歳”って、どっちなのってずっと思っていて。19歳だけと20歳にもうなることを言っているのか、20歳だけど19歳寄りの20歳かなと」と、“若干”と思っていたと語った。

そのため、友人にも「“じゃっかん”って本当に不思議な言葉だよねって。19歳と20歳、どっちなんだろうって、わざわざご飯会のエピソードにするほど話し合っていた」と言う。

だが最近になって「“じゃっかん”って言葉がもう一個あるって聞いて。弱冠。そっちの意味をまったく知らずについ最近まで生きてきちゃったので、それを聞いた時に衝撃が凄すぎて」と笑った。

「若干」は「いくらか」「多少」などの意味に使い、「弱冠」はもともと男子の20歳のことを指していたが、今では「20歳前後の若者」や「若さを強調する」意味で使用されている。