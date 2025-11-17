海の幸がその場で味わえる『漁師食堂』。

岩船港で水揚げされた新鮮な魚介類が並ぶ人気スポット『岩船港直売所』に併設されていて、目の前が海という最高のロケーションで直売所ならではの新鮮なお魚が楽しめると連日多くの観光客でにぎわいます。



人気なのが「漁師丼(1,700円/税込み)」。

日替わりのブリ・ヒラメ・タイ・スズキ・エンガワにエビ・サザエなどの季節ものが、大振り・厚切りで酢飯にダイブ！ご飯もボリューム抜群で、がっつり食べたい人にピッタリ！村上の海の豊かさが分かる豪華な一杯です。





揚げ物も刺身も両方食べたい欲張りさんには「フライ・刺身定食(1,400円/税込み)」。

ヒラメ・イシモチ・タイ・ヒラメ・スズキなど、日替わりのフライは驚きのビッグサイズ！衣はサクッ、中はふわふわ食感に満足。直売所ならではで、ときにはスーパーで売っていないフライが出ることもあるそう。



刺身も日替わりで、ブリ・タイ・スズキなどこちらも大振り・厚切り。白米はもちろん岩船産。ふわふわのお米にフライも刺身も良く合います。





冬は漁に出られないため、食堂は12月～2026年3月中旬までお休み。冬は脂がのっておいしいお魚が食べれますよ。年内のチャンスはあとわずかなので、気になる方はお早めにそうぞ！



●岩船港直売所「漁師食堂」

新潟県村上市岩船港町3144-21

問い合わせ先｜0254-56-7107

営業時間｜平日 11:00～14:00、土日祝 11:00～15:00

定休日｜水曜(祝日の場合は火曜)

※3月中旬～11月の営業