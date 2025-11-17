久保田利伸が、11月26日に両A面シングル「1, 2, Play」「Left & Right」をリリースする。このたび発売に先駆け、両楽曲それぞれのフル尺ミュージックビデオが公開された。

「1, 2, Play」「Left & Right」はフジテレビ「+Ultra」他にて毎週水曜24:45〜放送中のTVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のオープニング＆エンディングテーマとなっている楽曲。本MVの公開前には2曲を繋げたスペシャルエディットVer.のMVが公開されていた。

「1, 2, Play」ではアフロビーツにのって躍動する久保田を、シルエットや魚眼カメラなど色々な視点で撮影。ワン・シチューエーションで様々な久保田利伸を堪能できる仕上がりに。また楽曲の世界にどっぷりハマっている2人のダンサーの動きにも注目してほしい。

一方「Left & Right」ではまるで恋する女性の心を紐解くストーリーテラーのような立ち位置の久保田が見られ、今までの作品には無いアプローチが珍しい内容となった。タクシーを運転している久保田の姿はかなりレア。全く表現の異なるふたつの映像のギャップを楽しんでほしい。

MV監督は「諸行は無常」に引き続き、両作ともMESSが担当している。

◾️「1, 2, Play」「Left & Right」 2025年11月26日（水）CD発売

■期間生産限定盤(アニメ盤) SECL-3276〜SECL-3277

・CD＋DVD ￥1,800(税込) ※2026/1/31までの期間生産限定盤になります。

＜収録内容＞

CD：「1, 2, Play」／「Left & Right」計2曲

DVD：TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』OP＆ED ノンクレジット映像

◎商品リンク

https://kubotatoshinobu.lnk.to/1_2_Play_Left_and_Right ■「1, 2, Play」「Left & Right」配信リンク

https://kubotatoshinobu.lnk.to/12Play_Left-Right

■＜Toshinobu Kubota 40th Anniversary Tour 2025-26“Big up!”＞ 2025年 ※終了公演は省略

11/21（金） 東京：東京国際フォーラム ホールA 17:30 18:30

11/26（水） 北海道：帯広市民文化ホール 大ホール 17:30 18:30

11/28（金） 北海道：札幌文化芸術劇場 hitaru 17:30 18:30

11/29（土） 北海道：札幌文化芸術劇場 hitaru 17:30 18:30

12/4（木） 青森：リンクステーションホール青森 17:30 18:30

12/6（土） 宮城：仙台サンプラザホール 16:00 17:00

12/7（日） 宮城：仙台サンプラザホール 16:00 17:00

12/19（金） 熊本：熊本城ホール メインホール 17:30 18:30

12/21（日） 大分：iichikoグランシアタ 16:00 17:00

12/25（木） 岡山：岡山芸術創造劇場 ハレノワ大劇場 17:30 18:30

12/26（金） 広島：広島文化学園HBGホール 17:30 18:30

＜2026年＞

1/10（土） 香川：レクザムホール 大ホール 17:00 18:00

1/11（日） 愛媛：松山市民会館 大ホール 17:00 18:00

1/17（土） 新潟：新潟県民会館 大ホール 16:00 17:00

1/18（日） 新潟：新潟県民会館 大ホール 16:00 17:00

■＜TOSHINOBU KUBOTA 40th Anniversary Arena Tour「Big up! “Supreme”」＞

https://www.funkyjam.com/kubota/live/ 2026年

3月14日（土）

静岡：ツインメッセ静岡

開場 16:00 / 開演 17:00 3月21日（土）

愛知：日本ガイシホール

開場 16:00 / 開演 17:00 3月28日（土）

東京：国立代々木競技場 第一体育館

開場 16:00 / 開演 17:00 3月29日（日）

東京：国立代々木競技場 第一体育館

開場 16:00 / 開演 17:00 4月4日（土）

大阪：大阪城ホール

開場 16:00 / 開演 17:00 4月5日（日）

大阪：大阪城ホール

開場 16:00 / 開演 17:00