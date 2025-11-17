女優の倍賞千恵子（84）が、17日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演し、両親の職業について明かした。

MCの笑福亭鶴瓶（73）エッセイスト阿川佐和子（72）が、自分たちよりも先輩の著名人をゲストに迎えるトーク番組。阿川から「お父さまが都電の運転手さんだった」と振られると、まず父との思い出を語った。

童謡歌手だった倍賞は、練習場へ通う際に父が運転する都電に乗る時があったという。「乗った時が夏だったんで、“お父さん、窓開けて”って、開けてもらって、父が運転しているこっち（隣）側で、風を受けながら、父の電車に乗っているって感じがして、うれしかった。珍しいことだったと思うけど、凄く幸せというか、うれしくてうれしくてしょうがなかった」。父とのかけがえのない時間を振り返った。

父の写真も紹介された。オールバックの髪に口ひげをたくわえたダンディーな姿。鶴瓶は「かっこいいねえ〜。この人、映画関係者みたいな感じやね」と驚いていた。

一方、母は「バスの車掌だった」という。和服姿の写真が紹介されると、鶴瓶は「きれいなぁ〜！モデルも何もしてはらないんでしょ？」と、その美貌に圧倒された様子。倍賞は「全然してなかった。酒屋さんのポスターを頼まれて撮ったくらい」と明かした。