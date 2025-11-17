令和ロマン・くるまがインドではしご酒をし、2軒目のバーでは現地のウイスキーとともにシーシャ（水タバコ）を堪能。インドの夜を大いに満喫する場面があった。

【映像】シーシャも楽しめるインドのバー＆「電通飲み」するくるま

11月16日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃8が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

南アジア旅6日目、くるまはバングラデシュから国境を越え、インドに入国。ヒマラヤ山麓に広がる交通の要衝・シリグリを訪れ、カレー料理店で現地の青年2人組と食事を楽しんだ。その店は地下にバーが併設されており、青年たちが交渉してくれたおかげで、地下のバーでお酒を飲みながらカレーを食べられることに。バーへ案内されると、お酒好きのくるまは大喜び。インドで人気のデンマーク産ビール「ツボルグ」で喉を潤し、「あー！うんめぇ」と至福の表情を浮かべた。

くるまのグラスが空になると、アモールさん（24歳）は瓶ビールの栓を歯で開けるというワイルドな技を披露。くるまは「いただきます先輩」と感謝を口にし、注いでもらったビールをゴクゴクと飲み干した。この時くるまは、ビールグラスの底に手を添える独特な飲み方をしており、「すみません、電通の飲み方しちゃいました。飲んでいるところ隠すという電通の飲み方しちゃいました」と説明。そんな小ネタも挟みつつ、ビールと本場のカレーを堪能した。

アモールさんたちと解散した後も、くるまはまだ飲み足りない様子。元々自分で調べていたホテルのバーを訪れ、ヒマラヤ山麓の湧水とインド産大麦で作ったウイスキー「インドリ」をオーダーした。番組ディレクターと乾杯し、ウイスキーをひと口飲むと、くるまは「美味しい」としみじみ。続けて「最後スパイシーだしめっちゃカレーに合いそう。甘いしトロピカル。舌先にすごいのる」と感想を語った。

その後くるまはシーシャも吸い、「インドっしょ、やっぱ」とご満悦。早くもインドがすっかり気に入ったようだ。なお、2軒目のバーは現地の人を誘っておらず、ABEMAポケットから支払うルールは適用外。それにもかかわらず、くるまはウイスキーをおかわりし、シーシャも2フレーバー楽しむ豪遊ぶり。大満足の夜を過ごしたのだった。