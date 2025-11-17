普通ボブより、断然コッチかも！！【40・50代】楽ちんなのにキマる♡「白髪ぼかしボブ」

年齢とともに気になり始める白髪は、おしゃれにカバーするのがこれからのスタンダードと言えそう。「白髪ぼかしボブ」は、白髪を自然にぼかしてこなれ感を演出できるおすすめのヘアスタイルです。今回ご紹介するのは、ラクでおしゃれな「白髪ぼかしボブ」。40・50代に多い髪の悩みを解消しながら、旬なヘアスタイルを楽しみましょう。

赤みを抑えたハイライトで洗練された印象に

ヘアスタイリストの@sakosakosakosakoさんが、「上品で都会的なハイライトカラー」と紹介しているデザインカラーで仕上げたボブ。赤みを抑えたグレージュカラーをベースとし、ハイライトをより洗練された印象に見せてくれそうです。ハイライトを入れることで、シンプルなボブも華やかな印象に。

おしゃれ見えするラフな仕上がり

こちらは、ラフな印象のハイライトボブ。細かなハイライトによって白髪が自然に馴染み、ナチュラルな雰囲気に仕上がっています。@acco.mamaさんによると、スタイリングは「毛先を外巻きにしてハチ上を内巻きするだけ」とのこと。手軽にスタイリングできるので、身支度時間の時短につながりそうです。

カラーの頻度を抑えてメンテナンスがラクになる

ハイライトの陰影によって軽やかな毛流れが引き立つ外ハネボブ。ハイライトなら、おしゃれに白髪をカバーできるだけでなく、伸びてくる白髪も気になりにくくなりそうです。ヘアスタイリストの@dimo_and_kazumaさんによると、「1度ベースを作れば、4～6ヶ月ブリーチ不要！」とのこと。メンテナンスの間隔が長くても良さそうなところも、嬉しいポイントのひとつ。

ナチュラルな地毛ベースのハイライト

こちらは、パーマで動きが演出された大人かわいいショートボブ。ヘアスタイリストの@hanae.yamaguchiさんは、「カラーは地毛ベースにブリーチなしのハイライトを全体に入れました」とのこと。地毛ベースのハイライトは、髪や頭皮へのダメージが気になる人にもおすすめです。

