お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長(31)が17日までに、自身のインスタグラムを更新。別人級のビジュアルをアップした。



【写真】一体誰なんだ！別人級の激変に戸惑うしかない

７月にインスタで「アンゴラ村長をバズらせたい人！」を募集したが、今回はスタイリストと組み、普段のアンゴラ村長は全く違った雰囲気に。「私が、スタイリストさんとなにか一緒に作るならやってみたかったのが『なわとび』を衣装に取り入れることでした！」となわとびを衣装のポイントとして組み込んだ。



ヘアメイクの人も一緒になり作り上げた姿は「え！？これがなわとび…！？？とビックリするような仕上がりになっていると思います」という自信の一枚に。さらに「イエロージャージにうさ耳がついた衣装も、ロングロング茶髪」といったこれまでとは違ったイメージショットもアップした。オレンジのように明るいカラーの膝下まである超ロングヘアにうさ耳姿は、一目でアンゴラ村長とは思えないほど。YouTubeでも「【大変身】アンゴラ村長が“なわとびドレス”で別人級に！？覚醒の大ビフォーアフター！」のタイトルでアップしていた。



アンゴラ村長の激変した姿にフォロワーからも「縄跳びの使い方斬新」「最高！」といった声が寄せられていた



（よろず～ニュース編集部）