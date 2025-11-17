ひょうろく「いきなりおじさんに写真撮られて…」 不思議な写真にネット反響「高熱の時に見る夢に出てくる」「絶対ミームにされるやつ」
お笑い芸人のひょうろくが17日、自身のXを更新。上海で撮影されたという不思議な雰囲気の自身の写真を公開した。
【写真】「待ち受けにしたいw」まさかの写真を公開したひょうろく
ひょうろくは「上海でいきなりおじさんに写真撮られてお金取られるのかと思ったら、ただお洒落な写真を撮ってくださる優しいおじさんでした」とつづり、独創的な雰囲気の1枚の写真を投稿した。
投稿から約2時間半で、約3万「いいね！」が付く話題となっている（21時時点）。コメント欄では「高熱の時に見る夢に出てくる」「異世界に連れてかれそう」「今晩はこのひょうろくさんが夢に出てくる自信ある(いい夢)笑」「宣材写真に最適じゃないですか！！」「待ち受けにしたいw」「この写真のアクキー欲しい」「絶対ミームにされるやつ」などの声が寄せられていた。
【写真】「待ち受けにしたいw」まさかの写真を公開したひょうろく
ひょうろくは「上海でいきなりおじさんに写真撮られてお金取られるのかと思ったら、ただお洒落な写真を撮ってくださる優しいおじさんでした」とつづり、独創的な雰囲気の1枚の写真を投稿した。
投稿から約2時間半で、約3万「いいね！」が付く話題となっている（21時時点）。コメント欄では「高熱の時に見る夢に出てくる」「異世界に連れてかれそう」「今晩はこのひょうろくさんが夢に出てくる自信ある(いい夢)笑」「宣材写真に最適じゃないですか！！」「待ち受けにしたいw」「この写真のアクキー欲しい」「絶対ミームにされるやつ」などの声が寄せられていた。