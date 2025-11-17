±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤°¤â¤°SHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ê²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×
11·î16Æü¡¢±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤º¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ëSHOT¤â¸ø³«
±§Ìî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹Íê¤ß¤¬¤Á¡×¡Ö#¤¦¤Î¤â¤°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö±§Ìî¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ê²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Á¤é¤¬¹¬¤»¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2005Ç¯¤ËÃË½÷º®¹ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦AAA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿±§Ìî¡£»äÀ¸³è¤Ç¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë¾®»³·Ä°ìÏº¡ÊNEWS¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê