「2025年秋ドラマ」出演の好きな男性俳優ランキング！ 2位「竹内涼真」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年の秋ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
秋ドラマには多くの俳優が出演中ですが、今回は男性俳優が対象。それでは、「2025年秋ドラマ出演の好きな男性俳優」ランキングの結果をお届けします。
2位：竹内涼真『じゃあ、あんたが作ってみろよ』／56票
2位は竹内涼真さんで、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に出演中です。竹内さんは、同作で夏帆さんとダブル主演を担当しています。谷口菜津子さんの同名漫画が原作で、恋人ファーストな人生を歩んできた女性と亭主関白思考な男性が主人公として登場。2人が、当たり前だと思っていた価値観を見つめ直す姿が描かれるドラマです。
回答者からは、「明るく親しみやすいキャラクターで、見ていて元気がもらえるところが魅力です」（30代女性／秋田県）、「今回の役どころはカッコよさよりかわいさ全開で、好きな俳優さん」（40代女性／長崎県）、「人間的にも好きであるため、出演するドラマはほとんど観てる」（30代男性／新潟県）などの意見が寄せられました。
1位：大泉洋『ちょっとだけエスパー』／71票
1位は大泉洋さんで、『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）で主演を務めています。大ヒット作品を生み出し続ける野木亜紀子さんが脚本を務め、新しい形のジャパニーズ・ヒーロードラマとなる注目作品です。
テレビ朝日の連続ドラマ初主演を担当する大泉さんは、どん底サラリーマンの主人公・文太を熱演中。謎の会社「ノナマーレ」の一員となり、ちょっとだけエスパーとして世界を救う運命を背負う文太を、コミカルな演技で表現しています。
回答者からは、「昔から見ていたがやはり演技が自然ですばらしい」（30代女性／北海道）、「ユーモアの中にも温かさがあり、どんな作品でも安心して見られます」（30代女性／大阪府）、「コミカルとシリアスの切り替えが自然で魅力的だから」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
