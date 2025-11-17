À÷Ã«Í¹á¤¬¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¥Ì¡¼¥É¤Ø¡£¼Ì¿¿²È¡¦ÃæÂ¼ ¾º¤È¤Î11Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¡ª¡Ö¤â¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À÷Ã«Í¹á
11·î17Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤48¡¦49¹çÊ»¹æ¡Ù¤ÎÂÞ¤È¤¸¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À÷Ã«Í¹á¡Ê¤½¤á¤ä¡¦¤æ¤«¡Ë¡£2015Ç¯¤«¤é»£±Æ¤ò»Ï¤á¤Æ11Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¥Ì¡¼¥É¤Ø¡£¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¼«¸ÊÉ½¸½¤È¤·¤Æ¡¢Íç¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾Ú¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ÎºÇ½ª¾Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ÷Ã«Í¹á¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤ë¡Û
¡½¡½2015Ç¯¤«¤é11Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½µ¥×¥ì»ïÌÌ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÃæÂ¼ ¾º¤µ¤ó¤È¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤¬¡¢°ìºý¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤ÆÍèÇ¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À÷Ã«¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾º¤µ¤ó¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÏÃ¤¬·è¤Þ¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤·¤¿ÆüÉÕ¤È¾ì½ê¤Î¥á¥â¤Þ¤ÇÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥´¤¯°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸½ºß¡¢±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¡£´°À®¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯Æ±¤¸¼Ì¿¿²È¤µ¤ó¤È¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤¬»¨»ï¤ÇÂ³¤¯¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À÷Ã«¡¡ËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬À÷Ã«Í¹á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾º¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤¬µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£°ì²ó°ì²ó¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»£±Æ¤ò¤´°ì½ï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¾º¤µ¤ó¤È¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Ì´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤«¤Ê¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÈ¬¾æÅç¥í¥±¤Ø¡£½¸ÂçÀ®¤È¸À¤¨¤ë»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤à¿´¶¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À÷Ã«¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»£±Æ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤Èµ¤»ý¤Á¤ÏÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¾º¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¼è¤êÁ¶¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¸«È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢à¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ÷Ã«Í¹áá¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾º¤µ¤ó¤Ë»£¤é¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤ë¡£11Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¤Ï¡¢Íç¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤Ê¤·¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÀ÷Ã«¤µ¤ó¤è¤êÍÄ¤¤°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÎÞ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
À÷Ã«¡¡¤¦¡Á¤ó......¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡½¡½»Ò¶¡¤Îº¢¡©
À÷Ã«¡¡È¬¾æÅç¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢¾º¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÊì»Ò²ÈÄí¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢Êì¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë±£¤ì¤Æ¡¢Êì¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ²á¤´¤¹¤Î¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤âÊì¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºÇ½ªÆü¡¢ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Îµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤¹½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À÷Ã«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤......¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¾º¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸ÀÍÕ°Ê¾å¤ËÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À÷Ã«¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤Ï¡¢»ä¤È¾º¤µ¤ó¤Î11Ç¯Ê¬¤Î´Ø·¸À¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÂç¹¥¤¤À¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼Ì¿¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥Ì¡¼¥É¤Ï»Ä¤»¤Ê¤¤µ¤¤¹¤é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦»ä¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹Í¤¨¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡£¥Ì¡¼¥É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÅú¤¨¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ËÒÌî¹á»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³²¼·Ê»Ò¡¡Èø¸ý²ÂÆà
¡üÀ÷Ã«Í¹á¡Ê¤½¤á¤ä¡¦¤æ¤«¡Ë¡¡
1992Ç¯1·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹175cm¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¡»2013Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢"ÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯¤Î¥°¥é¥É¥ë"¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÄ¹¤é¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¡¢½é¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡ØThis is the beginning¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡ØSOUND of LOVE¡Ù¡Ê2024Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¡Ú@someyaaa_¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@someyuka_0117¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤È¤ê¡¡»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ ¾º