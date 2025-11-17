元KAT-TUNの亀梨和也さんは11月11日、自身のInstagramを更新。同じく元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんとのツーショットを公開しました。（サムネイル画像出典：亀梨和也さん公式Instagramより）

元KAT-TUNの亀梨和也さんは11月11日、自身のInstagramを更新。同じく元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】赤西仁に甘える亀梨和也

「青春が詰まってて泣く」

亀梨さんは、2枚の写真を投稿。赤西さんの肩に頭を置き、甘えるようなしぐさを見せる亀梨さんの貴重な姿です。うれしそうな表情からも、よき再会となったことがうかがえます。

ファンからは「え？夢！？」「こんな写真見れる日がくるなんて」「絶対にあり得ない2人が実現した」「令和の仁亀キターー！！」「感謝の正拳突き10,000回」「青春が詰まってて泣く」「涙で画面が見えない」などの声が寄せられました。

赤西さんもツーショットを公開

赤西さんも同日、自身のInstagramを更新。「これも忘れてた！！」とつづり、同じ場所で撮影した亀梨さんとのツーショットを公開しました。ファンからは「ほんとに事件、、、」「これを見るために20年推してきた」といった反響が寄せられました。次に会った時もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)