「こんなん泣くわ」人気声優、スタッフのメッセージに感動。「愛を感じる」「嬉しい言葉の数々」
声優の谷山紀章さんは11月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。スタッフのメッセージに「こんなん泣くわ」とコメントし、反響を呼んでいます。
ファンからは「愛を感じるメッセージ」「嬉しい言葉の数々」「スタッフさんの温かい心配りが素晴らしい」「泣かすじゃねぇか」「感動します」などの声が寄せられました。
「泣かすじゃねぇか」「感動します」谷山さんは1枚の写真を投稿。15〜16日に福岡・北九州メッセ＆あるあるCityで行われたイベント「KPF2025」の控室に置かれていた、スタッフからのメッセージカードが写っています。そこには「今年もKPFにご出演いただき、ありがとうございます!! KPFのステージが、谷山様にとって“帰ってきたな”と感じていただけるような場であれば幸いです」「ファンの皆様との特別なひとときを、どうぞお楽しみください！ 本日はどうぞよろしくお願いいたします！」という温かい言葉が。谷山さんは「こんなん泣くわ」と感動した様子です。
「いいちこアンバサダー」を務める谷山さん同イベントに「いいちこアンバサダー」として出演した谷山さん。10月7日の投稿では「いいちこアンバサダー」の貴重な認定書を公開しています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
