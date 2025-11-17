「もうこれだけで滝涙」エルフ荒川、ファンの質問に神対応！ 「大癖構文キタ！！と思ったら」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは11月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンへの対応が「その発想めっちゃ好きw」「共感しかない！」など、話題となっています。
【投稿】エルフ荒川、ファンの質問に神対応
ファンからは「さすが荒川ちゃん」「大癖構文キタ！！と思ったらエルフ荒川さん!!」「その発想めっちゃ好きw」「共感しかない！」「惚れてまうやろ〜」「もうこれだけで滝涙」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「さすが荒川ちゃん」荒川さんは「GALLZのグリッターって泣いた時落ちますか？って聞かれるんだけどかなり泣いたら落ちちゃうカモ！」「でもかなり泣いた時にラメ確認してるゥチラってだいぶ愛おしいからそんな時はまず自分抱きしめて欲しい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！（笑）」と投稿。自身がプロデュースするコスメブランド「GALLZ」の商品に寄せられた質問に返答しました。荒川さんらしい明るく親切な“神対応”です。また、この投稿に続けて「でも、ちゃんと確認したいから一回検証してみる！！！！！！！（笑）」ともつづっています。
“神対応”はほかにも！さらに同日、「今日フェス行って盛りなしでサウナくらいの滝汗かいてほぼすっぴんになったんだけどGALLZのグリッターは生き残ってました、荒川ちゃんは天才です、全員買ってください」というファンの投稿に返信した荒川さん。「サウナ滝汗かくほど青春の時に一緒におれて嬉しい GALLZのラメは負けず嫌い説？？？（笑）」と、こちらも“神対応”です。今後の投稿にも期待したいですね。
