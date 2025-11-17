「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が17日に更新。カズレーザーが、10月11日に決勝が行われた「キングオブコント2025」で最も印象に残ったコンビのネタについて語った。

2人は「今、気になっている芸人」をテーマにトークを展開。「キングオブコント2025」の話題では、カズレーザーが「うるとらブギーズ」に言及。うるとらブギーズは、ミュージシャンを夢見る息子と、そんな息子を医者にさせたい父親のかみ合わないやりとりのネタを披露した。

カズレーザーは「うるブギさんのネタ、普通に“ハッ”って言っちゃった。“すげぇ、これをネタにできるんだ”って。手のひらで転がされてた。失禁するかと思った。よかった、酒飲んでなくて。まだ誰も見たことない、気づいていない笑いだった」と興奮気味に話した。

松陰寺は「(優勝した)ロングコートダディも、うるブギも前半フリでウケなくていい時間を作るじゃない？あの勇気、すげぇなって」と感嘆していた。