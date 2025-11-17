五島市出身の社長『ReFa GINZA』オープン 最新アイテムを世界最速で体感できる場所に《長崎》
長崎ゆかりの企業が、東京・銀座に自社ブランドの旗艦店をオープンしました。
東京・銀座に登場したのは、俳優の榮倉奈々さんと山田裕貴さん。
（MTG 松下 剛社長）
「長崎の皆さんにもぜひ来ていただいて、見ていただきたい」
長崎ゆかりの企業が掲げるビジョンとは…。
15日に東京・銀座にオープンした美容ブランド「リファ」の旗艦店『ReFa GINZA』。
（俳優 山田 裕貴さん）
「見てるだけで楽しいし、絶対欲しいものが何か見つかるみたいな、そういう楽しめる場所でもあった。そこが本当に魅力的だと思った」
14日に行われたオープニングセレモニーには、ブランドアンバサダーを務める俳優の榮倉奈々さんと山田裕貴さんに加えて
五島市出身で、“リファ” や “シックスパッドブランド” を展開する、MTGの松下剛社長が出席しました。
（俳優 榮倉 奈々さん）
「本当にとても素晴らしい空間で、言葉で伝えようとすると、信じてもらえないほどの規模でしたよね。すばらしかったです」
（MTG 松下 剛社長）
「本当にたくさんの方々に支えられてきました。この素晴らしい空間を、長崎の皆さんにもぜひ来ていただいて、見ていただきたい。
I LOVE 長崎です」
『ReFa GINZA』は、地下1階～地上4階までの5つのフロアに、約100の最新アイテムが用意され、“世界最速で体感できる場所” として、展開していくということです。