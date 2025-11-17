長崎ゆかりの企業が、東京・銀座に自社ブランドの旗艦店をオープンしました。

東京・銀座に登場したのは、俳優の榮倉奈々さんと山田裕貴さん。

（MTG 松下 剛社長）

「長崎の皆さんにもぜひ来ていただいて、見ていただきたい」

長崎ゆかりの企業が掲げるビジョンとは…。

15日に東京・銀座にオープンした美容ブランド「リファ」の旗艦店『ReFa GINZA』。

（俳優 山田 裕貴さん）

「見てるだけで楽しいし、絶対欲しいものが何か見つかるみたいな、そういう楽しめる場所でもあった。そこが本当に魅力的だと思った」

14日に行われたオープニングセレモニーには、ブランドアンバサダーを務める俳優の榮倉奈々さんと山田裕貴さんに加えて

五島市出身で、“リファ” や “シックスパッドブランド” を展開する、MTGの松下剛社長が出席しました。

（俳優 榮倉 奈々さん）

「本当にとても素晴らしい空間で、言葉で伝えようとすると、信じてもらえないほどの規模でしたよね。すばらしかったです」

（MTG 松下 剛社長）

「本当にたくさんの方々に支えられてきました。この素晴らしい空間を、長崎の皆さんにもぜひ来ていただいて、見ていただきたい。

I LOVE 長崎です」

『ReFa GINZA』は、地下1階～地上4階までの5つのフロアに、約100の最新アイテムが用意され、“世界最速で体感できる場所” として、展開していくということです。