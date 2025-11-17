【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 3−0 U-17南アフリカ代表（日本時間11月15日／アスパイア・ゾーン-ピッチ3）

【映像】超反応の「海老反りセーブ」

U-17日本代表のGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が、超人的な反射神経でシュートをストップ。日本を救った海老反りセーブが話題となっている。

U-17日本代表は11月15日、U-17ワールドカップのラウンド32でU-17南アフリカ代表を3−0で撃破。ただ、得点はいずれも後半に生まれたもので、前半はピンチも少なくなかった。例えば、21分のワンシーンだ。

南アフリカが対角のロングボールを起点に右サイドから突破すると、ゴール前にグラウンダーのクロスが入ってきた。DF藤田明日翔（川崎U-18）が懸命に戻ったが、ボールを先に触ったのはニアに走り込んできた南アフリカのFWネオ・ボフロコ。すくうようにミートした浮き球シュートをゴールの枠内に飛ばした。

日本にとっては絶体絶命のピンチだったが、日本の守護神が立ちはだかる。村松は至近距離からのシュートに反応。身体を後ろに反りながらジャンプし、右手でボールをしっかり掻き出したのだ。

「彩艶といい村松といい日本の強みがGKになるとはなぁ」の声も

実況・原大悟氏が「これは村松、ビッグセーブでしたね」とコメントし、解説・名良橋晃氏も「正面とはいえ、至近距離でしたからね。（動きが）絵になりますよね」と称賛した。

この一部始終は、ファンの間でも話題に。SNSでは「ナイスキーパー村松くん」「ナイスセーブすぎる」「村松さん、神セーブ！」「村松よく止めるね〜」「それにしても村松はいいGKだわ将来フル代表入ってくるだろうな」「村松秀司ずっと凄いキーパーだ今大会ずっと」「村松えぐい」「鈴木彩艶に次ぐ安心感だな」「彩艶といい村松といい日本の強みがGKになるとはなぁ」と歓喜した。

名良橋氏が「頼りになります、このキャプテン」と称賛した村松は、2008年8月6日生まれの17歳。アメリカ人の父と日本人の母のもとアメリカで生まれ育ち、U-15代表ではアメリカのユニフォームを着ていたが、U-17代表から日の丸を付けてプレーしている。

腕章を託された今大会はラウンド32も無失点に抑え、3試合出場で1失点と堅守を構築。ロサンゼルスFCでは元フランス代表GKのウーゴ・ロリスからも学び、磨き続けるシュートストップで日本を優勝に導けるか。日本時間11月19日のラウンド16（北朝鮮戦）でも、ビッグセーブに期待したい。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

