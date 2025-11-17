俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１５日、第６話「傘」が放送された。

タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。キング（間宮）たちが真相を追う中、週刊誌が「美人すぎる記者」として脚光を浴びていたどの子（新木）を疑惑の人物だと報道。どの子の同僚記者・東雲（深川麻衣）が「スナック イマクニ」にキングたちを集め、情報源を特定した。

イマクニ（戸塚純貴）がマスターを務める「スナック イマクニ」は、公式インスタを開設しており、店内の様子やプチ情報をアップ中。最新投稿では、スタッフの萌歌（田中美久）が「イマクニにテンチョーが子どもの頃？に描いた絵があるんだけどなかなか味のある絵だよね」とつづり、動物園とみられる場所で女児２人がキリンとゾウを見ているイラストなどが写されている。

考察系のドラマだけに、ただの宣伝用とも思えず、コメント欄では「この絵も謎解きのヒント？イマクニから目を離しちゃいけないのかも」「この絵も謎解きのヒント？２枚目の女の子は誰なんだろう」「萌歌ちゃんのお姉ちゃんと店長同い年で、姉妹の絵が描かれていて、お店には昔のゲームが沢山ある…怪しすぎるけど逆に全く関係なかったら面白い」「絵にヒント？」などの声が並んでいる。

他にも萌歌は「テンチョー、私のお姉ちゃんと同い年だった」とも投稿しており、伏線ではないかと注目されている。