苦手な義母が「個人のLINE」に侵入！ グループチャットに戻す一手は？【ママリ】
感情の起伏が激しい義母からの、LINEの返信に困っているという、投稿者さん。産後の孫フィーバーで、義母から写真の要求や「会いたいという」連絡があり、夫から「控えてほしい」とメッセージを送ってもらったそう。しかし、今度は、投稿者さんに直接LINEが送られてきてしまいます…。義母とのやりとりは避けたく、どうにかグループLINEの方に戻してもらいたいとのこと。どんな風に伝えれば、義母を刺激せずに伝えられるか悩んでいるそうです。
苦手な義母から、直接LINEが来た！
母からのLINEです。
「二人からのLINEで🙇♀️(emoji)
息子とはとうぶん口を聞きたくありません
我が息子ながら情けないです
育て方間違えたなー(emoji)(emoji)」
普段は絶賛義母拒絶中で直接やり取りをしたくないので、旦那、義母、私の3人グループでやり取りしています。
1月に出産をして、毎日慌ただしいため、 旦那にほぼ返信をお願いしてました。
きっかけは孫が可愛いという気持ちから、会わせてだの、写真送れだのの欲求がすごくて、この時期だから自重してくださいと旦那が送ったからです。
1ヶ月の間に２回会って、写真は２～３回送りました。それでも義母は我慢してるのにあとはなにを我慢すればいいのというよえなかたです。
私が旦那が沐浴を手伝ってる写真を送ればいいパパしてるねーと私にわざわざ言ってくる、また別の日には旦那に私の悪口を言ってるような、起伏の激しい方です。
私は今後も直接やり取りしたくないので、返信は３人の方で返してもいいでしょうか？
さすがにそれはまずいですよね。
返信するにしても、どういう言葉で３人の方に戻せれるでしょうか？
毎日慌ただしいのに、本当にこんなことで時間を取られることがうんざりです。
義母が苦手で、夫を含めたグループLINEでのやりとりをしていたという、投稿者さん。
しかし、義母から「息子とはとうぶん口を聞きたくない」と、直接LINEが来てしまい、どうしたらいいのか困っているようです。
義母は「感情の起伏が激しい」とのことなので、過剰に反応されたり、余計にこじれたりすることも不安になりますよね。
感情の起伏が激しい義母にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
すみません、私たちも育児で手一杯です。可愛がってくださるのは大変ありがたいのですが、この時期ですし、今は子供のことを第一に考えていただけませんか？
お食い初め、ひな祭りも今回は家族だけでと考えています。
と私なら送ってします😂
そのあと激怒されようが、スルーすると思います。
特に返信が必要な内容じゃないので、スルーでいいんじゃないですか？
後日用事がある時はグループLINEでしたらいいと思います😊
伝えたいことはハッキリ伝えたうえで、スルーするという意見も。
今後も義母は自分のペースで関わろうとするはず。今回をいい機会と考え、「自分たちの考えを伝えておく」というのは大事ですよね。緊急の内容以外は、スタンプやスルーである程度の距離感を保ちつつ、投稿者さんと家族が自分たちのペースで生活できることを祈るばかりですね。
記事作成: こびと
