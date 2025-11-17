１７日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に、映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（２１日公開、山田洋次監督）に出演する女優・倍賞千恵子（８４）と俳優・木村拓哉（５３）がＶＴＲ出演した。

映画ではタクシーの車内で初恋について語るシーンがある。それにちなみ、それぞれの初恋について質問。木村は「いつだろう、小４かな。（どんな相手？）言えないよ〜（笑）」と言いながら、「同級生かな。（好きになったポイント？）今、思い出すと恥ずかしいんですが、すごく日焼けしていて、元気な子でした。それは覚えてますね」と振り返った。ちなみに、その初恋は「実っていない」そうだ。

一方、倍賞は「中学生の時かな。同級生のブラスバンドやってる人で、クラリネットを吹いてたのね。土曜日とかになると、太鼓たたきながら吹いてて、制服を着て、マントを着て、高下駄（げた）を履いてたの。その音が聞こえると、住んでたのが下町で雨戸があるんだけど、雨戸の穴からその人を見るの」と懐古。このドラマのワンシーンのようなくわしい描写に木村は思わす「すごいディテール！」と感嘆した。

続けて、倍賞が「音がドンドン聞こえてくると穴のところに行って見ていて、かっこいいなあって。すごい制服の似合う人だったのね」と話すと、木村は「その思いは伝えたんですか？」と質問。倍賞は「全然、伝えない」と答えていた。