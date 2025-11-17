【30MS リシェッタ(イグライト01ウエア)[カラーA]】 11月22日 発売予定 価格：未定 30ML ZONE限定商品

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS リシェッタ(イグライト01ウエア)[カラーA]」を11月22日より発売する。価格は未定。「30ML ZONE」限定商品となっている。

本製品は、プラモデル「30MM 1/144 eEXM-40 イグライト 01」のカラーリングをイメージした商品で、青色のボディスーツで表現された「30MS リシェッタ」のほか、ヘルメットやスケートボードなどが付属している。

今回11月17日に行なわれた配信「第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品が発表され、「イグライト01」のカラーリングで表現されたリシェッタを確認できるほか、表情は最新商品の「30MS リシェッタ(フリージアウエア)」の表情になっていることを確認できる。

【第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)BANDAI SPIRITS 2021