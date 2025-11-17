中川翼、横浜流星の背中を見て誓う「大河ドラマで主演を張れる俳優さんに」 真弓孟之は長尾謙杜に尊敬の眼差し
俳優の中川翼、真弓孟之（AmBitious）が17日、都内で行われた映画『恋に至る病』の公開後舞台あいさつに登壇した。
【写真】ウケるｗ自己紹介ボケを披露した真弓孟之
W主演の一角は長尾謙杜（なにわ男子）。クラスメイト役で、中川＆真弓が出演する。本作を経て、今後の展望を語ることに。中川は「今回の作品に参加できて、長尾さんのような繊細に演じられるようになりたいです。学級委員みたいな役もやったことなくて。真弓さんは普段から学級委員みたいで、そういう役もやってみたい。新しい道が拓けた作品です。今、大河ドラマに参加していて。『べらぼう』で（主演の）横浜流星さんの横にいることが多くて。その背中を見ていると、いずれ僕も大河ドラマで主演を張れる俳優さんになれたらなと心の底から思っています」と飛躍を誓った。
真弓は本作で映画初出演を果たした。真弓は「初めての映画作品が事務所の先輩の長尾くんと一緒で。入所した時は、長尾くんがデビューする前、関西ジュニアで。その時代を知っているからこそ、役者としての道を駆け上がっている長尾くんに僕もいつか追いつきたいなと思います。そういう存在感を放てる役者さんになれればと思います」と約束していた。
そのほか、廣木隆一監督、田辺圭吾プロデューサーも参加した。
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。映画では、内気な男子高校生・宮嶺（長尾謙杜／なにわ男子）と学校の人気者・景（山田杏奈）の初恋に、不審な事件や“恋人への疑惑”が絡み合う。純愛か、洗脳か…揺れ動く関係性を描いたラブストーリーとなる。
【写真】ウケるｗ自己紹介ボケを披露した真弓孟之
W主演の一角は長尾謙杜（なにわ男子）。クラスメイト役で、中川＆真弓が出演する。本作を経て、今後の展望を語ることに。中川は「今回の作品に参加できて、長尾さんのような繊細に演じられるようになりたいです。学級委員みたいな役もやったことなくて。真弓さんは普段から学級委員みたいで、そういう役もやってみたい。新しい道が拓けた作品です。今、大河ドラマに参加していて。『べらぼう』で（主演の）横浜流星さんの横にいることが多くて。その背中を見ていると、いずれ僕も大河ドラマで主演を張れる俳優さんになれたらなと心の底から思っています」と飛躍を誓った。
そのほか、廣木隆一監督、田辺圭吾プロデューサーも参加した。
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。映画では、内気な男子高校生・宮嶺（長尾謙杜／なにわ男子）と学校の人気者・景（山田杏奈）の初恋に、不審な事件や“恋人への疑惑”が絡み合う。純愛か、洗脳か…揺れ動く関係性を描いたラブストーリーとなる。