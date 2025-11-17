Mr.CHEESECAKEの贅沢スイーツが全国へ♡冬限定ポップアップが順次開催

大人気スイーツブランド「Mr.CHEESECAKE」が、2025年11月下旬より全国7県で期間限定ポップアップストア「Mr.CHEESECAKE YOUR CITY」を順次オープンします。シグネチャーフレーバーに加え、冬だけのホリデー限定2種も登場し、各地で特別な味わいを楽しめるチャンス♡地域ごとに異なる開催期間や限定アイテムなど、この季節ならではのラインアップがそろうポップアップは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです。

7県を巡る限定ポップアップが開催

今回の「Mr.CHEESECAKE YOUR CITY」は、福島・兵庫・福岡・埼玉・神奈川・愛媛・岡山の7県で実施。

エスパル福島を皮切りに、神戸阪急や小倉井筒屋、そごう大宮店、横浜高島屋、いよてつ髙島屋、大丸福岡天神店、岡山高島屋へと順次開催されます。

会場ごとに日程が異なり、横浜高島屋は最長で2026年3月17日（火）までのロング開催。※各日の在庫がなくなり次第販売終了となるため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

ホリデー限定フレーバー2種が新登場

冬だけの限定フレーバーとして、「Vanilla Pear（5,400円）」と「Praline Pistachio（5,832円）」がラインアップ。

Vanilla Pearは白いチーズケーキに洋梨とスパイスのジュレを重ねた優しい甘さが魅力。

Praline Pistachioはピスタチオの濃厚さにピーカンナッツのプラリネを加え、冬らしい深みのある味わいに仕上げられています。ギフトにも喜ばれる華やかなボックス入りです♪

横浜限定のPetit Holiday Boxも必見♡

横浜高島屋では、ホリデー限定「Praline Pistachio」とシグネチャー「Classic」をセットにした「Petit Holiday Box（1,836円）」を数量限定で販売。

カップ入りの食べやすい仕様で、ホームパーティーや手土産にもぴったりです。

また、定番人気の「Classic / Bag（3,780円）」や、とろける口溶けが魅力の「RICH TIRAMISU Original / Bag」も販売され、さまざまな味を選べる充実のラインアップになっています。

冬だけの特別な味わいをあなたの街で♡

全国各地に“人生最高のチーズケーキ”が訪れる今回のポップアップは、シグネチャーからホリデー限定まで多彩な味を堪能できる特別な機会。

横浜限定セットなど場所ごとの魅力もあり、どの会場でも心ときめくラインアップがそろいます。気軽に楽しめるBagタイプや贈り物にぴったりなアソートまで、選ぶ時間まで幸せにしてくれるはず♡

ぜひこの冬、あなたの街でMr.CHEESECAKEの世界を味わってみてください。