¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬¡¢16Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç2Ï¢Àï¤ÇÇ¯Æâ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤È¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¤È¤â¤ËÂåÉ½½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¾¾ËÜÍµ¤Ï15Æü¤ËÅÐÈÄ¤·1²óÌµ¼ºÅÀ¡£2»î¹çÏ¢Â³¡Ö2ÈÖ»°ÎÝ¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢1°ÂÂÇ3»Íµå¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Ç»¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡ÊÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°Àª¤ÎÆ°¸þ¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¹ñÆâ¤Ç¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÁª¹Í¤ËÆþ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤¨¤Ð2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡¢¶áÆ£·ò²ð¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤¬¤«¤®¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë
WBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª
¡Ú2023Ç¯¡Û
¡ÊÊá¼ê¡Ë¹ÃÈåÂóÌé¡ÊÆâÌî¼ê¡ËËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê³°Ìî¼ê¡Ë¼þÅìÍ¤µþ¡¢¶áÆ£·ò²ð
¡Ú2017Ç¯¡Û
¡ÊÅê¼ê¡ËÀé²ìÞæÂç¡¢ÉðÅÄæÆÂÀ¡ÊÆâÌî¼ê¡Ë¾¾ÅÄÀë¹À¡Ê³°Ìî¼ê¡ËÆâÀîÀ»°ì
¡Ú2013Ç¯¡Û
¡ÊÅê¼ê¡Ë¿¹Ê¡°ôÉ§¡¢ÂçÎÙ·û»Ê¡¢ÀÝÄÅÀµ¡ÊÆâÌî¡Ë¾¾ÅÄÀë¹À¡¢ËÜÂ¿Íº°ì¡Ê³°Ìî¼ê¡ËÆâÀîÀ»°ì
¡Ú2009Ç¯¡Û
¡ÊÅê¼ê¡ËÇÏ¸¶¹§¹À¡¢¿ùÆâ½ÓºÈ¡ÊÆâÌî¼ê¡ËÀîºê½¡Â§
¡Ú2006Ç¯¡Û
¡ÊÅê¼ê¡ËÏÂÅÄµ£¡¢¿ùÆâ½ÓºÈ¡¢ÇÏ¸¶¹§¹À¡ÊÆâÌî¼ê¡Ë¾¾Ãæ¿®É§¡¢Àîºê½¡Â§