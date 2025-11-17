¡Ö¤¨¤Ã!?¡×Éã¤Ï¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢16ºÐ¥â¥Ç¥ëàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö³¤³°¥¬¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¹õÈ±¤Ç¤·¤ç¡×
¶âÈ±»Ñ¤ÇàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï...
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î³á¸¶³ð½í¡Ê16¡Ë¤¬¶âÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡1ËçÌÜ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£ÉáÃÊ¤Ï¹õÈ±¤Î³á¸¶¤¬¡¢¶âÈ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©À÷¤á¤¿¤Î¡ª¡©¡©¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Á¤ç¤¦¤«¤ï¤¤¤¤!!¡×¡Ö¶âÈ±»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³¤³°¥¬¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¹õÈ±¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é▶▶¡Ö#³á¸¶³ð½í¡×