Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 漢字アプリ“2、3日で断念”の理由「ちゃんと書かないと入っていかない！」
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
11月10日（月）の放送では、藤澤が一時期ダウンロードして勉強していたという「漢字アプリ」について語りました。
若井：りょうちゃん（藤澤）、一時期「漢字を勉強しよう！」みたいな感じで、アプリ入れてたよね？
藤澤：入れてたよ！
若井：全然できていなかったけど（笑）。
藤澤：やっぱり難しい!!
若井：あれはどのくらい続いたの？
藤澤：でもね〜、結構一瞬だったね〜。
若井：「結構続いたね〜」のテンションで（笑）。
藤澤：（笑）。
若井：たしかに2、3日でもう、やめてたもんね。
藤澤：もちろんアプリも楽しいんだけど、やっぱりちゃんと書かなきゃ入っていかないよね！
番組では他にも、番組内での“新企画”を発表する場面もありました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
