バラしたのは”親友”たち!? ”本物の愛”について語った友が裏切った【助産師に惚れた夫の末路 Vol.43】
※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
夫と助産師は妻が出産のため入院していた時から交際していた。事実を知った妻は上司の協力の下、助産師・みくの非公開アカウントから証拠を掴む。投稿内容や友人とのやり取りから、証拠やデート場所の情報などをゲットする。そして助産院に夫とみくを呼び出し、ふたりにすべてを知っていることを告げる。
そうですあなたのせいです
親友たちにも協力してもらいました
言っちゃうとか嘘でしょ
鍵付きでも、友だち限定でも――油断は禁物。
「誰にも見られてない」と思っていた投稿やDMが、じつは一番の落とし穴でした。
”親友”だから秘密を守ってくれると思っていたみたいですが、どうやら友だちだと思ってたのは一方通行だったみたい。
(ぽん子)