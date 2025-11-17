金銭感覚が違いすぎる！ やたらお金を持っている妻…その資金の出どころは？【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.24】
前の話を読む。義父の「何も期待していない。早く孫を作れ」という言葉にミチオはショックを受ける。しかし、なかなか子どもを授からず、ついにミチオの母がサトコと話すと言い出し…。
■母からサトコに告げられたこととは…？
■驚きの金銭感覚！
■価値観が違いすぎる…
■そのお金は誰のもの？
■夫が知らなかった妻の一面…
ミチオの母からの電話の内容は、義実家に「遊びに来て」という名目での呼び出しでした。
孫を督促することすらデリカシーのない行為なのに、ミチオの母は一体何をしたいのでしょう。
義母のお誘いです。サトコはため息をつきながらも義実家を訪問をすることに。週末、手土産を購入するのですが、豪華な品を迷いもせず手に取ります…。
簡単に高い買い物をするサトコに驚くミチオ。家計を心配するもサトコは「父の会社の手伝いや投資をしているから、金の心配はいらない」と余裕の表情。
サトコはデキる人だったのですね…！
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)