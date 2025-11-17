■これまでのあらすじ

母から結婚を反対され、心を痛める凜。その裏で弟は、同棲資金を得ようと始めたFX偶然の成功を収めるも、欲に溺れて大損。実家の金品にまで手を出し、すべてを失ってしまう。そんな弟のもとを、母に頼まれた凜が訪ねる。再びギャンブルに手を出したのかと問いただす姉に、弟は「投資のために借りただけ」と苦しい言い訳を並べるが、以前姉に借りた10万円も未だ返済していない彼に説得力はない。挙句の果てには「返せばいいんだろ」と開き直り、祖母の形見をポケットから取り出してはぞんざいに放り投げるのだった。



■どうして弟が被害者ヅラをしているの？

■彼女もお金もなくなってどん底？それって…宝石は思っていたほどの価値がなく、現金化することはできませんでした。そんな事情を知らない姉は、実家から持ち出した現金についても、静かに問いかけます。その言葉に弟は顔をしかめ、被害者のような口ぶりで言い返します。「彼女も金もなくなって、もうどん底なんだよ！これ以上追い詰めないでくれよ…」と。深いため息とともに吐き出されたその言葉に、姉は一瞬言葉を失いますが、はっきりと告げました。「それは自業自得だ」と…。その静かな一言が、弟の胸に重く突き刺さるのでした。(福々ちえ)