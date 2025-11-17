ＮＹ市場 この後のイベント
22:15
カナダ住宅着工件数（10月）
予想 N/A 前回 27.92万件
22:20
マン英中銀委員、景気動向について講演
22:30
カナダ国際証券取扱高（9月）
予想 N/A 前回 259.2億カナダドル
カナダ消費者物価指数（CPI）（10月）
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）
予想 6.0 前回 10.7
23:00
ウィリアムズNY連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）
23:30
ジェファーソンFRB副議長、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:45
レーンECBチーフエコノミスト、金融政策について講演
18日
0:00
米建設支出（8月）
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)
1:00
チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）公聴会出席
3:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
4:00
ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
