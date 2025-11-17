22:15
カナダ住宅着工件数（10月）
予想　N/A　前回　27.92万件

22:20　
マン英中銀委員、景気動向について講演

22:30
カナダ国際証券取扱高（9月）
予想　N/A　前回　259.2億カナダドル

カナダ消費者物価指数（CPI）（10月）
予想　0.3%　前回　0.1%（前月比)
予想　2.2%　前回　2.4%（前年比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）
予想　6.0　前回　10.7

23:00　
ウィリアムズNY連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）

23:30　
ジェファーソンFRB副議長、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

23:45　
レーンECBチーフエコノミスト、金融政策について講演

18日
0:00
米建設支出（8月）
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前月比)

1:00　
チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）公聴会出席

3:00　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

4:00　
ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）


※予定は変更されることがあります。