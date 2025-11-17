ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

22:15

カナダ住宅着工件数（10月）

予想 N/A 前回 27.92万件



22:20

マン英中銀委員、景気動向について講演



22:30

カナダ国際証券取扱高（9月）

予想 N/A 前回 259.2億カナダドル



カナダ消費者物価指数（CPI）（10月）

予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）

予想 6.0 前回 10.7



23:00

ウィリアムズNY連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）



23:30

ジェファーソンFRB副議長、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）



23:45

レーンECBチーフエコノミスト、金融政策について講演



18日

0:00

米建設支出（8月）

予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)



1:00

チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）公聴会出席



3:00

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



4:00

ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）





※予定は変更されることがあります。

