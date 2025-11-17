「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が17日に更新。松陰寺が10月11日に決勝が行われた「キングオブコント2025」で最も印象に残ったネタについて語った。

2人は「今、気になっている芸人」をテーマにトークを展開。「キングオブコント2025」の話題では、松陰寺が「贔屓目なしで、トム・ブラウンが1番好きやった」と言及した。

トム・ブラウンはおしりにできものができ、動物病院に連れて行かれたイヌ（みちお）と、飼い主（布川ひろき）とのファンタジー感あふれるネタ。着ぐるみを着たおしり部分が実は頭で、液体でテカテカに光った、みちおの顔がおできという、衝撃展開で笑わせたが、結果は451点で7位に沈み、ファーストステージで敗退した。

松陰寺は「最後、挿絵あったじゃない？BGMと。凄く雑だった。俺、あれも含めて全部いいなって。それが審査員によって評価は分かれていたけど。俺は凄く好きなネタだった。全員面白かったけどね」としていた。