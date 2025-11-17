三陸沖のM6.9の地震で津波注意報が発表されるなど、活動が活発になりました。この地域、実は「続発領域」と呼ばれ、同程度、あるいはさらに大きな地震がおきやすい地域です。この地域の地震活動と、もしM7以上だった場合に発表されていた「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、社会部災害担当・藤吉有咲記者が解説します。【週刊地震ニュース】

■東北・三陸沖で地震活動 津波注意報も

11月10日から16日の期間、国内で震度1以上の地震は49回ありました。

▼10日午後0時ごろ

岩手や宮城で震度3を観測する地震がありました。震源は三陸沖で、地震の大きさを示すマグニチュードは5.5、震源の深さは20キロでした。

▼10日午後4時23分ごろ、

東北地方の広い地域で震度3を観測しました。震源は三陸沖、マグニチュードは6.4、震源の深さは8キロでした。

これらの地震を含む、三陸沖での地震活動について振り返っていきます。

11月9日午後5時03分ごろ、マグニチュード6.9の地震が発生し、最大震度4を観測しました。この地震では津波注意報が発表され、最大20センチの津波を観測しています。この地震のあともマグニチュード6程度の地震が相次ぎました。

■実は地震の前にも活動が？

実は、この領域では地震の前から活動が見られていました。

11月2日には北側で体に感じない規模の地震が多くおきていました。その後、11月4日にマグニチュード5.3の地震がおきてからは、南側の領域で地震活動がおこるようになりました。

その後、9日にM6.9の地震がおきた後の地震活動が、地図の赤色です。北側と南側のそれぞれの領域の間をうめるように、周辺で地震がおきていることが分かります。

環境防災総合政策研究機構の草野富二雄さんは、この地域について、「従来から活動が活発で、かつ活動が続くことも度々ある領域」だとしたうえで、今回のように、「ある場所で地震が発生し、続いて別の場所で発生して、両者の間を埋めるように地震が発生するのはよくあることで、地震活動が長引く理由のひとつ」だと話しています。

■今回の震源域「続発領域」ってなに？

「続発領域」は、規模の近い地震が続けておきる傾向のある領域です。図の水色の点は、マグニチュード6以上で地震が続発した例を示しています。今回の地震の震源を含む灰色の領域は、特に地震が続発する傾向があることが分かります。

この地域の過去の事例を見てみましょう。1989年、1992年には、最初の地震よりも大きな規模で地震がおきていて、1か月程度は地震活動が続きました。気象庁は、地震からしばらくの間は同じような規模、あるいはさらに大きな地震が続発する可能性があるとして注意を呼びかけています。

■地震がマグニチュード7を超えていたらどうなっていた？「北海道三陸沖後発地震注意情報」とは

9日におきたM6.9の地震は、「モーメントマグニチュード」という指標でみると規模は6.7でした。もしこれが「7以上」だった場合には、初めてとなる「北海道三陸沖後発地震注意情報」というものが発表されていたことになります。

後発地震注意情報は、大きな地震のあとで、平時よりも巨大地震発生の確率が高まっているときに出される情報です。北海道から関東にかけての182市町村では、少なくとも1週間程度、地震がおきた時にすぐに避難できるよう、備えを徹底するよう呼びかけられます。

これからの時期、特に北日本の寒い地域では、津波から避難ができたとしても低体温症による犠牲者が多くなることが想定されます。

今回の地震では注意情報は発表されませんでしたが、また地震が起きる可能性もあります。防寒具など暖かく過ごすための備えを見直すことが重要です。