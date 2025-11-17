新たに就労を希望するミドル・シニア層の方を対象としたセミナーが開かれます。



「ミドル・シニアいきいきキャリアプラン塾」は厚生労働省の委託を受けて、人材派遣などの事業を行っている株式会社パソナが開催します。

対象は、正規雇用で継続的に働いてきた方や非正規雇用で働いてきた方、子育て等が一段落して新たに就職を希望する方など、ミドル・シニア層の45歳以上の方です。





人生100年時代と言われるいま、第二の人生における職業への関心が高まっています。4回にわたって開かれるセミナーでは、自分自身の価値観や興味関心、強みを再確認してこれまでの自分を振り返り、今後どんなことをしたいのか、出来るのかを明確化してリスキリングの方向性を探ります。また、将来に向けたマネープランについての解説や、多様化する働き方の中で、自分らしい働き方についても考えます。

特に、セミナーの合間に行われれるキャリアコンサルティングでは、専門家に1対1で相談できるのがポイントです。



参加費は無料で、定員は10名です。



主催者は、幅広い方々に参加を呼びかけています。



対象：中高年（45歳以上）の方 ※全4回の講座と2回のキャリアコンサルティングに参加できる方

実施形式：対面開催

会場：にぎわい交流館AU

費用：無料

定員：10名

申込締切：11月25日(火）正午

問い合わせ：秋田キャリア形成・リスキリング支援センター及び相談コーナー

電話 018-825-9585 メール carigaku_akita@pasona.co.jp

申し込みはこちらからもできます。