¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤â·Ð¸³¤·¤¿Ã«¸ý¾´¸ç¡ÖÎÉ¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ï¡ÖÅ¬±þ¤·¤Æ¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï17Æü¡¢Íâ18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÁ°Æü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢Æ²°ÂÎ§¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2¡¼0¤È¾¡Íø¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤¬2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¡Íø¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï¢Â³¤Ç¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤À¡£Ã«¸ý¾´¸ç¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÎÉ¤¤Áê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3»î¹çÏ¢Â³¤Ç2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿Ã«¸ý¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã¯¤¬¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç½Ð¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤âµá¤á¤Ê¤¬¤é¡£Áê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Áê¼ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅ¬±þ¤·¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1»î¹ç1»î¹çÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¸ý¤Ï¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤È¤¤¤¦½Å½ý¤«¤éÉü³è¡£10·î¤Ë¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½³èÆ°¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÄ©Àï¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥±¥¬¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃ«¸ý¡£¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤Ë¤â¤¦¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼è¤êÌá¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¿È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜvs¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î19»þ15Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏTBS·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âTVer¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢Æ²°ÂÎ§¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2¡¼0¤È¾¡Íø¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤¬2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¡Íø¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï¢Â³¤Ç¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤À¡£Ã«¸ý¾´¸ç¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÎÉ¤¤Áê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ã«¸ý¤Ï¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤È¤¤¤¦½Å½ý¤«¤éÉü³è¡£10·î¤Ë¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½³èÆ°¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÄ©Àï¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥±¥¬¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃ«¸ý¡£¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤Ë¤â¤¦¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼è¤êÌá¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¿È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜvs¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î19»þ15Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏTBS·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âTVer¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£