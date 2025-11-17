「不満げな顔をしているのを確認した」イングランド代表指揮官、10番を背負う22歳MFの振る舞いに苦言「彼は私の決断を受け入れなければならない」
指揮官と背番号10の一幕が注目を集めている。
トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、北中米ワールドカップの欧州予選の全８試合すべてに勝利。しかもいずれの試合でもクリーンシートを達成。欧州予選では史上初となる“全勝＆無失点”を果たした。
偉業を達成した予選最後のアルバニア戦。２−０で勝利した一戦で、ひと悶着があったようだ。先発したジュード・ベリンガムを、指揮官は84分に交代させる。22歳のMFは納得がいかない様子で、その態度にトゥヘル監督が苦言を呈したようだ。イギリスの有力紙『The Guardian』が伝えている。
「私は彼が（交代時に）不満げな顔をしているのを確認した。だが、彼は私の決断を受け入れなければならない。タッチラインではチームメイトが交代の準備をして待っているのだから、采配を尊重し、交代選手にも敬意を払うべきだ。彼のように競争心の強い選手にとっては、受け入れがたいことかもしれない。しかし、これは規律、献身、そして互いへの敬意の問題だ」
続けて「私としてはこれ以上、問題を大きくする気はない。ただし、振る舞いを重んじる姿勢は変わらない」と強調した。
誰であっても、チームの規律を守り、敬意を払う姿勢を求めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
